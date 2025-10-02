[리얼푸드=육성연 기자] 배달 피자업체 도미노피자가 추석을 맞아 다양한 프로모션을 진행한다고 2일 알렸다.

도미노피자는 ‘추석 제철 베스트 TOP 4를 선보인다. 이번 도미노피자의 TOP 4는 새우+고구마 조합인 랍스터 슈림프 투움바 피자 또는 블랙타이거 슈림프에 고구마쥬 엣지를 더한 피자 2종, 그리고 고객 커스텀 포테이토 피자 2종에 고구마쥬 엣지를 더한 피자 2종으로 구성이다.

지난달 19일 출시된 고객 커스텀 포테이토 피자 2종은 ‘포테이토 마베콘(마요네즈, 베이컨, 옥수수 조합)’과 포테이토 피자에 마요네즈를 추가한 ‘포테이토 마요마요’다. 오는 11월까지 한정 판매한다.

도미노피자는 윷놀이 굿즈 세트 증정 행사도 진행한다. 도미노피자 자사앱을 통해 라지 사이즈 피자 두 판 이상 주문한 회원이면 참여할 수 있다. 도미노피자 로고를 활용한 윳놀이 굿즈 세트를 선착순으로 제공한다. 2일부터 오는 12일까지다.

도미노피자 관계자는 “민족 최대의 명절인 추석과 가을을 맞아 고객분들이 풍요롭고 즐거운 연휴를 보내시길 바라는 마음을 담은 다양한 마케팅 활동을 기획했다”고 말했다.