[리얼푸드=육성연 기자] 장조림과 버터는 유행어인 ‘맛없없(맛이 없을 수 없는)’의 조합이죠. 고소한 버터에 짭조름한 장조림을 더하면 밥 한 공기가 뚝딱 없어지는데요.

한국인이 좋아하는 버터+장조림 조합에 노란 스크램블 달걀을 올리면 더욱 맛있습니다. 촉촉하고 부드러운 식감이 더해집니다.

리얼푸드가 추천하는 ‘장조림 버터 비빔밥’ 레시피는 만들기도 쉽습니다. 그릇에 밥을 담고 장조림 국물과 버터, 단무지를 올려주세요. 위에 스크램블 달걀을 이불처럼 덮어주면 됩니다.

여기에 송송 썬 실파와 통깨를 뿌려주면 더욱 좋습니다. 간이 부족하다면 장조림 국물을 가감해서 맞추면 됩니다.

재료

고기 장조림 1/3컵, 달걀 2개, 단무지 15g, 버터 1/2큰술, 실파 1대, 장조림 국물 2큰술, 밥 1공기, 통깨 약간

달걀물 양념 재료 : 우유 2큰술, 맛술 1작은술, 소금 약간

만들기

1. 장조림은 먹기 좋게 찢고 단무지는 한입 크기로 자른다.

2. 볼에 달걀과 달걀물 재료를 넣어 잘 섞는다.

3. 달군 팬에 식용유를 넣고 달걀물을 붓는다. 반숙으로 부드럽게 스크램블에그를 만든다.

4. 그릇에 뜨거운 밥을 담고 장조림 국물 -버터- 단무지 순으로 올린다. 스크램블에그로 밥을 덮고 장조림을 올린다. 실파와 통깨를 뿌린다.

자료=우리의 식탁 제공