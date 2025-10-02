[리얼푸드=육성연 기자] 프랑스 생수 브랜드 에비앙(Evian)이 파인다이닝(고급 식당) 업계에서 입지를 강화하고 있다.

2일 에비앙에 따르면 세계 최초의 생수인 에비앙은 지난 1878년 프랑스 보건청에 의해 천연 광천수로 인정받았다. 프랑스 알프스 자락에서 채수된다. 자연 여과 과정을 통해 미생물로부터 안전한 수질을 유지한다는 것이 에비앙측의 설명이다. 별도의 화학적 처리나 활성탄 여과를 거치지 않는다.

에비앙은 럭셔리 호텔 및 파인다이닝 셰프들이 신뢰하는 선택지로 인정받고 있다. 미국, 캐나다, 홍콩 및 마카오에서 미쉐린 가이드의 공식 파트너로 활동한다.

지난 7월 여성 골프 메이저 대회 ‘아문디 에비앙 챔피언십’ 개최 당시에는 세계적으로 유명한 셰프들을 초청하는 행사를 진행하기도 했다. 행사는 셰프들과 세계적인 골프 챔피언 셀린 부티에(Celine Boutier)가 함께 비하인드 투어, 몰입형 테이스팅 등을 통해 에비앙을 직접 경험하는 시간으로 구성됐다.

에비앙 관계자는 “에비앙은 다수의 럭셔리 호텔 및 파인다이닝에 납품되는 만큼 독립적인 인증기관으로부터 식품 안전 등 16개 국제 기준에 따라 매년 감사를 받으며 품질 관리를 엄격하게 하고 있다”고 말했다. 이어 “앞으로도 천연 광천수로서 품질과 식품 안전에 만전을 기하여 안전한 먹거리를 제공하고 소비자 만족을 높일 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.