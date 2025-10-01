블록체인으로 투표 무결성 확보 글로벌 챌린지 공정성 강화

글로벌 숏폼 챌린지 플랫폼 ‘숏챌(ShortChall)’을 운영하는 메타네이션이 블록체인 전문기업 지크립토와 손잡고 투표 신뢰도 강화를 위한 기술 협력에 나섰다.

메타네이션은 지난달 25일 지크립토와 ‘zkVoting PoC(Proof of Concept) 블록체인 기반 투표 시스템’ 구축 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 계약에 따라 지크립토는 자체 개발한 zkVoting 솔루션을 기반으로 투표 데이터를 블록체인에 안전하게 기록·저장하는 기술을 제공한다. 또한 블록체인 환경 구축과 테스트 지원을 맡아 투표 무결성을 보장한다.

메타네이션은 숏챌 앱 내 투표 기능의 UI·UX 설계와 운영 페이지 개발을 진행하며, 실제 서비스와 안정적으로 연동될 수 있도록 시스템을 구현할 계획이다. 양사는 긴밀한 협업을 통해 참여자들이 직관적이고 신뢰할 수 있는 투표 환경을 경험하도록 한다는 목표다.

이번 협력으로 숏챌 플랫폼 내 모든 투표는 블록체인에 기록돼 조작이 불가능해진다. 이는 K-컬처, 스포츠, ESG 등 다양한 글로벌 챌린지에서 투표 공정성을 확보하고, 나아가 해외 파트너와 사용자 신뢰도를 높이는 기반이 될 것으로 기대된다. 업계에서는 숏챌이 단순한 숏폼 챌린지 플랫폼을 넘어 블록체인 기반 글로벌 참여형 플랫폼으로 도약하는 전환점이 될 것이라는 평가가 나온다.

특히 블록체인에 기록된 데이터는 투표 결과 검증을 넘어 향후 커뮤니티 거버넌스나 의사결정 과정 등에도 응용될 수 있어 플랫폼 확장 가능성을 열어줄 것으로 전망된다.

이광태 메타네이션 대표는 “숏챌은 이번 협력을 통해 챌린지 투표의 신뢰도를 확보하는 동시에 블록체인 기술을 실생활 서비스에 접목한 대표 사례로 자리매김할 것”이라며 “지크립토와의 협력은 글로벌 파트너 및 사용자와의 관계를 강화하는 중요한 발판이 될 것”이라고 말했다.

오현옥 지크립토 대표는 “zkVoting 기술이 숏챌을 통해 실제 상용 서비스에 적용되면서 블록체인 기반 투표 솔루션의 효용성과 가치를 입증할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 강조했다.

양사는 이번 PoC를 시작으로 투표 기술을 지속 고도화해, 단순 이벤트를 넘어 글로벌 챌린지 생태계 전반에 적용할 수 있는 확장형 표준 모델로 발전시키겠다는 청사진을 제시했다. 장기적으로는 다양한 산업 분야에서 활용 가능한 차세대 블록체인 투표 시스템으로 성장시키는 것을 목표로 하고 있다.