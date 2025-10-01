“서울구치소 독방 수감 52일간, 근무일지도 없어”

[헤럴드경제=장연주 기자] 윤석열 전 대통령이 올 1월 내란 우두머리 혐의로 구속돼 서울구치소에 수감됐을 당시, 교정직원 7명이 차출돼 24시간 동안 윤 전 대통령의 사적인 심부름을 해주는 등 수발을 들었다는 교도관의 폭로가 나왔다. 더욱이 윤 전 대통령이 서울구치소에 수감됐던 52일간의 근무일지에는 아무런 기록이 없는 것으로 나타났다. 법무부는 해당 사안에 대한 감찰에 착수했다.

1일 장경태 더불어민주당 의원실에 따르면, 올 4월 현직 교도관을 인증해야 글을 쓸 수 있는 한 온라인카페 게시판에는 ‘탄핵 후 법무부에서 감사해야 할 일들’이라는 제목의 글이 게재됐다.

윤 전 대통령은 올 1월15일 체포된 후 구속 취소 결정이 나온 3월8일까지 총 52일간 서울구치소 독방에 수감된 바 있다. 그런데 출소 약 한달 뒤인 4월4일에 이 같은 글이 올라온 것이다.

교도관으로 추정되는 해당 글의 작성자 A씨는 “서울구치소 측이 교정보안직원 7명을 징발해 윤 전 대통령의 심부름꾼과 사동 도우미로 활용했다”며 “직원들을 3부제로 편성해 24시간 수발을 들도록 지시한 근거와 책임자에 대해 조사가 필요하다”고 주장했다.

A씨는 또 “윤 전 대통령이 어떻게 외부에서 들어온 미용사의 손질을 받았는지, 특별한 사정이 없음에도 주말과 휴일에 변호사 접견을 한 것과 허가받지 않은 차량의 구치소 진입 여부 등 7가지 사항을 감사해야 한다”고 밝혔다.

그는 이어 “이런 일들이 자체조사가 이뤄지고 책임자 처벌이 이뤄지지 않는다면 우리 교정이 국회 감사에서 온갖 수모를 당하고 예산도 잘 받지 못할 것”이라며 “감사 담당관실은 철저히 조사 바란다”고 당부했다.

이와 관련, 장경태 의원은 “교도관들이 윤 전 대통령을 위해 편지를 배달하고 물을 떠다 주는 등의 수발을 들었다는 제보가 있는데, 근무일지가 없어서 이 사실을 확인할 수 없는 상황”이라고 지적했다.

실제로 윤 전 대통령 서울구치소 전담팀은 그가 수감된 52일간 근무일지에 아무것도 기록하지 않은 것으로 나타났다.

관련 규정에 따르면, 모든 교도관은 수용자의 동정 및 접견 특이사항 등을 포함해 근무 중 처리한 업무 내용을 교정정보시스템에 구체적으로 입력해야 한다. 앞서 수감된 이명박·박근혜 전 대통령 전담 교도관팀은 모두 근무 기록을 남긴 것으로 확인됐다.

한편, 법무부는 이 같은 의혹에 대해 사실관계 파악에 나섰다. 법무부는 해당 사안에 대한 감찰을 진행중이며, 당시 근무일지가 미작성됐다는 의혹 등을 포함해 포괄적으로 확인하고 있는 것으로 알려졌다.