[리얼푸드=육성연 기자] 풀무원의 푸드서비스 전문 기업 풀무원푸드앤컬처는 ‘부산엑스더스카이’에서 추석 황금연휴를 맞아 신규 미디어 체험존과 포토존을 선보인다고 30일 밝혔다.

부산시 해운대 엘시티 100층의 부산엑스더스카이는 해운대 해변과 광안대교, 이기대, 동백섬 등 부산의 대표 명소를 한눈에 조망할 수 있는 국내 최고층 전망대다. 이번 추석 연휴에는 공간을 새롭게 단장하고 다양한 체험 콘텐츠를 마련했다.

새롭게 선보이는 ‘위시클라우드’는 가족의 건강과 행복을 기원하는 소망 메시지를 남길 수 있는 체험 공간이다. 이와 함께 100개국 언어로 표현된 사랑의 메시지를 배경으로 사진을 남길 수 있는 ‘사랑의 계단’ 포토존, 빛의 연출로 환상적인 분위기를 자아내는 ‘빛의 터널’, 유리 바닥을 통해 바다 위를 걷는 듯한 몰입감을 주는 ‘오션플로어’, 관람객의 움직임에 반응하는 인터랙티브 미디어 ‘매직스크린’, 우주 공간을 형상화한 미러룸 ‘스카이 스텔라’ 등의 경험을 제공한다.

이번 추석 연휴 기간에는 부산대학교 예술대학 학생들의 국악 공연을 비롯해 다채로운 무대가 준비된다. 또한, 관람객들은 ‘투호’, ‘윷놀이’, ‘제기차기’ 등 전통 민속놀이를 체험할 수 있다. 행운볼 추첨 이벤트도 진행해 경품을 제공할 예정이다.

연휴 기간에는 가족 단위 관람객을 위한 온라인 얼리버드 다인권(2인권·3인권) 할인 프로모션도 진행된다. 해당 티켓은 네이버, 쿠팡, 11번가, 여기어때 등 주요 온라인 13개 채널을 통해 최대 37% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

이동훈 풀무원푸드앤컬처 대표는 “황금연휴를 맞아 부산엑스더스카이를 찾는 고객이 더욱 다채로운 경험을 즐기실 수 있도록 새로운 체험존과 포토존을 마련했다”고 말했다.