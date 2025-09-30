[리얼푸드=육성연 기자] KGC인삼공사가 추석 연휴를 앞두고 ‘당일신청∙당일배송’ 서비스를 30일부터 내달 5일 정오까지 운영한다.

정관장 ‘당일신청∙당일배송’은 일반 택배 마감 후에도 선물을 받아볼 수 있도록, 결제 즉시 배송지에서 가장 가까운 정관장 매장에서 직접 배송하는 서비스다.

‘당일신청·당일배송’ 서비스는 10월 5일 정오까지 정관장 로드샵에 직접 방문해 신청하거나, 고객센터 및 정관장 공식 온라인몰 ‘정몰’에서 배송지와 가까운 정관장 매장을 안내받아 유선으로 신청할 수 있다. ‘뿌리삼’, ‘홍삼정’, ‘에브리타임’, ‘홍삼톤’, ‘천녹’, ‘화애락’ 등 정관장 제품 20만원 이상 구매고객에게는 무료로 배송 서비스가 지원된다.

‘매장픽업’ 서비스도 이용할 수 있다. ‘매장픽업’은 ’정몰‘에서 제품을 주문한 뒤 원하는 시간대에 가까운 매장에서 제품을 직접 받는 방식이다. 또한 ‘정몰’에서는 제품을 구매한 고객을 대상으로 카카오톡으로 선물 받는 분에게 메시지 카드를 전송할 수 있는 이벤트도 진행한다. 민생회복 소비쿠폰은 전국 750여 개 정관장 가맹점에서 사용할 수 있다.

KGC인삼공사 관계자는 “추석 연휴을 앞두고 막바지 선물수요가 급증하면서, 빠르고 간편한 당일배송 서비스의 필요성이 더욱 높아졌다”면서 “정관장은 추석 연휴 직전까지 빠르고 안전하게 전달할 수 있도록 책임을 다하겠다”고 말했다.

정관장은 10월 9일(목)까지 추석 명절을 앞두고 ‘추석엔 정관장으로 正하세요’ 행사를 진행한다. ‘홍삼정’, ‘에브리타임’, ‘홍삼톤’, ‘천녹’, ‘화애락’, ‘다보록’ 등 스테디셀러뿐만 아니라 오리지널 침향으로 만든 ‘기다림 침향’, 혈당조절 전문브랜드 ‘GLPro(지엘프로) 등 정관장 전 품목을 대상으로 구매 금액대별 할인을 제공한다.