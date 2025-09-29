[리얼푸드=육성연 기자] 펫푸드 브랜드 로얄캐닌코리아가 지난 26일 경기도 파주의 ‘레이앳홈(Ray at home)’과 서울 용산구의 ‘나비야 사랑해’에서 유기묘를 위한 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.

29일 로얄캐닌코리아에 따르면 로얄캐닌은 기업 철학인 ‘반려동물을 위한 더 나은 세상 만들기(A BETTER WORLD FOR PETS)’를 실현하기 위해 임직원 참여형 봉사활동 프로그램을 운영한다. 이번 봉사활동은 유기동물에 대한 인식을 개선하고, 성숙한 반려문화 조성과 입양 독려를 위해 마련됐다.

이날 활동에는 로얄캐닌 임직원 30명이 참여해 약 350마리의 유기묘들이 보다 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 보호소 내 시설을 청소하는 등 환경을 정비했다. 고양이들과 정서적 유대감을 나누는 시간도 가졌다.

로얄캐닌코리아 관계자는 “보호소에서 생활 중인 유기묘들이 모두 새로운 가족을 만나 행복한 묘생을 다시 시작하길 진심으로 바란다”며, “앞으로도 로얄캐닌은 올바른 반려동물 문화 정착과 동물 복지 향상을 위해 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나갈 것”이라고 전했다.

한편, 로얄캐닌은 봉사활동 외에도 유기동물 입양 캠페인, ‘책임감 있는 보호자 되기’ 캠페인, 연간 사료 기부 등 동물복지 개선 및 반려동물 친화 문화 조성을 위한 다양한 사회공헌 프로그램을 전개하고 있다.