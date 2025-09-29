[리얼푸드=육성연 기자] 노르웨이수산물위원회가 레스토랑 예약 앱 캐치테이블과 함께 ‘노르웨이 연어 위크’를 개최한다고 29일 알렸다. 내달 26일까지 4주간이다.

‘노르웨이 연어 위크’는 노르웨이 수산물 원산지 인증 브랜드인 씨푸드프롬노르웨이(Seafood from Norway)가 선정한 행사다. 서울 및 수도권 지역의 노르웨이 연어 레스토랑 41곳에서 진행한다.

참여 매장은 한식, 양식, 일식부터 브런치, 다이닝바에 이르기까지 총 10가지에 달하는 음식 및 레스토랑 종류로 구성된다.

소비자는 참여 레스토랑의 메뉴판이나 매장 내부에서 ‘씨푸드프롬노르웨이’ 원산지 인증마크를 직접 확인할 수 있다. 노르웨이수산물위원회는 일 년 내내 차가운 수온을 유지하는 바다와 50년 이상 이어져 온 연어 양식 기술 등 원산지 이야기도 전달할 계획이다.

참여 방법은 우선 캐치테이블 앱에 접속해 ‘노르웨이 연어 위크’ 배너 이미지를 클릭하거나, 식당 검색창에 ‘노르웨이 연어’를 검색한다. 씨푸드프롬노르웨이가 선정한 레스토랑 전체 목록을 확인하고 예약하면 된다. 참여 매장에서 노르웨이 연어 요리를 주문한 후 캐치테이블에 리뷰를 작성하면 노르웨이 연어 굿즈를 받을 수 있다.

잉에뵤르그 요르달 노르웨이수산물위원회 한국 매니저는 “이번 ‘노르웨이 연어 위크’는 엄선된 41개의 레스토랑에서 생, 훈제, 구이 등 다양한 스타일로 노르웨이 연어를 즐기며 그 무한한 가능성을 발견하는 미식 축제가 될 것”이라고 전했다.