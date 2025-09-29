[리얼푸드=육성연 기자] 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 호텔의 모모바가 가을 시즌 케이크 컬렉션을 한정 출시한다고 29일 알렸다.

이번 시즌 케이크는 신선한 제철 재료와 정통 레시피가 어우러진 것이 특징이다. 홀 케이크로는 피칸파이, 100% 동물성 생크림과 제철 무화과를 얹은 무화과 쇼트, 마스카포네 치즈로 완성한 클래식 티라미수, 그리고 요거트 베리 치즈케이크까지 네 가지다.

더욱 가볍게 즐길 수 있는 쁘띠 케이크도 있다. 쁘띠 피칸파이, 제철 무화과의 신선한 향을 담은 쁘띠 무화과 쇼트, 밤을 형상화한 디자인으로 계절의 낭만을 표현한 몽블랑 타르트, 그리고 겉은 진하게 구워내고 속은 촉촉함을 간직한 바스크 치즈케이크 등이다.

이번 케이크 신제품은 모두 사전 예약제로 운영한다. 전화 또는 네이버 예약을 통해 예약할 수 있다.

코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 호텔 관계자는 “소중한 사람과의 티타임, 기념일, 특별한 선물용으로 제격”이라면서 “이번 컬렉션은 한정 수량으로 준비된다”고 말했다.