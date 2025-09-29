[리얼푸드=육성연 기자] 10월 1일 국군의 날을 맞아 도미노피자가 ‘국군의 날 히어로즈데이’를 진행한다.

29일 도미노피자에 따르면 이번 이벤트는 전국의 군인, 군무원뿐 아니라 군인 가족들도 대상이다. 오는 30일부터 국군의 날인 10월 1일까지 연다. 자사앱을 포함한 온라인(홈페이지, 웹)과 오프라인(전화, 매장) 방문 포장 주문 시 모든 피자 50% 할인한다.

현역 장병은 군복을 착용하거나 휴가 및 외출증으로, 군무원은 공무원증, 직업군인은 전투복과 정복 외에 공무원증을 소지하면 할인받을 수 있다.

올해는 국군의 날 히어로즈데이 대상자로 군인 가족을 추가했다. 이를 통해 ‘국방의 의무를 충실히 이행하는 분들께 감사의 의미를 전달한다’는 취지를 강화했다.

군인 가족의 경우 국군복지포털 앱을 통한 신분 확인 후 혜택을 적용하면 된다. 1회 주문 시 2판까지 할인받을 수 있다.

도미노피자 관계자는 “국방의 의무를 다하는 국군장병, 직업군인, 군무원, 군인 가족을 위해 히어로즈데이를 진행한다”며 “앞으로도 대한민국을 위한 전국의 히어로에게 다양한 혜택을 제공하겠다”고 전했다.