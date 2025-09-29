[리얼푸드=육성연 기자] 한돈 전문식품 브랜드 도드람이 한돈 레시피 4종을 제안한다고 29일 전했다.해당 레시피는 도드람한돈 공식 유튜브 채널에서 공개했다.

먼저 ‘불맛한판 직화오돌뼈’ 제품은 오돌뼈피자를 만들 수 있다. 달군 팬에 직화오돌뼈를 노릇하게 볶는 동안 통조림 옥수수와 마요네즈 등을 섞어 콘치즈를 만든다. 식빵 위에 콘치즈, 직화오돌뼈, 슈레드 모차렐라 치즈를 순서대로 올려 치즈가 녹을 때까지 굽는다. 파슬리로 마무리하면 완성이다. ‘불맛한판 직화오돌뼈’는 현재 CU편의점에서만 구매할 수 있는 도드람의 가정간편식(HMR)이다. 숯불향과 오독한 식감이 특징이다.

도드람한돈 안심날개 구이용으로는 꿔바로우를 만들 수 있다. 밑간을 한 안심날개를 물에 담근 라이스페이퍼로 하나씩 말아놓는다. 미리 식용유를 달궈둔 팬에서 노릇하게 튀겨 그릇에 담는다. 전분물과 섞은 꿔바로우 소스를 붓는다. 취향에 맞게 검은깨, 어린잎 등으로 마무리한다.

도드람한돈 삼겹살 바비큐용으로 만든 흑후추 허브 포크 스테이크도 있다. 미리 숙성해둔 삼겹살과 양파, 토마토, 아스파라거스 등을 준비한다. 팬에 올리브유를 두르고 센불에서 삼겹살 겉면을 노릇하게 굽다가, 약불로 속까지 익힌다. 채소도 팬에서 따로 익힌 뒤, 고기와 함께 담는다. 흑후추를 뿌리고 레몬 버터를 올리면 완성이다.

도드람한돈 뒷다리 다짐육으로는 피망 동그랑땡을 만들 수 있다. 다짐육과 물기를 짠 두부, 미리 다져 놓은 당근과 부추에 밑간 양념을 넣고 섞는다. 피망을 1cm 두께로 편 썬 뒤 속의 씨를 제거한다. 피망 안쪽에 밀가루를 바르고 고기소를 채운다. 피망 전체에 밀가루를 묻히고 달걀물을 발라 팬에서서 노릇하게 부친다.

도드람 관계자는 “연휴가 길수록 소비자들의 식탁 고민도 커진다”며 “도드람은 최고의 돼지고기 품질을 바탕으로 다양한 레시피를 꾸준히 소개해, 누구나 풍성한 한가위를 즐길 수 있도록 돕겠다”고 전했다.