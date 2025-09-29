칼슘·식이섬유·비타민K 등 풍부 오버나이 오트밀·베이커리 활용

[리얼푸드=육성연 기자] 슈퍼푸드로 주목받는 푸룬의 다양한 레시피에 관심이 쏠리고 있다. 요리에 새콤달콤함을 더해주면서 한국인에게 부족하기 쉬운 칼슘, 비타민K, 식이섬유 등이 풍부해서다.

푸룬은 서양 자두 품종을 말린 과일이다. 특유의 진한 풍미에 쫀득한 질감이 특징이다. 요리에 활용하기 좋은 요소다. 가열할 때 끈적해진 질감은 소스용으로도 적합하다.

특히 다이어트 레시피로 활용하기 좋다. 체중감량 시에는 칼슘이 부족해 뼈 건강이 나빠지기 쉬운데, 푸룬은 칼슘 보충에 좋은 대표 과일이다. 실제 푸룬은 영국 왕립골다공증협회(Royal Osteoporosis Society)로부터 ‘뼈 건강 인증’을 받은 식품이다. 뼈 손실을 막는 비타민 K도 푸룬 100ｇ(약 10알)당 하루 권장량의 92%가 들어있다.

식이섬유도 많아 다이어트 시 생기기 쉬운 변비 예방에도 효과적이다. 푸룬 100g에 든 식이섬유는 하루 권장량의 28%를 충족한다.

단맛이 강하지만 혈당 지수(GI)는 낮은 편이다. 말린 과일은 대부분 혈당지수(GI)가 높지만, 푸룬의 혈당지수는 29에 그친다.

가장 간단한 다이어트 레시피는 샐러드나 아사이 볼에 푸룬을 토핑으로 올리는 방법이다. 한국인에게 부족한 퍼플푸드의 영양소까지 채울 수 있다.

간단한 오픈 샌드위치에도 넣을 수 있다. 통밀빵에 리코타치즈와 푸룬 등을 올려 먹으면 된다.

MZ세대에서 유행인 오버나이트 오트밀에도 잘 어울리는 대표 토핑이다. 만드는 법은, 볼에 오트밀을 넣고 아몬드 음료를 넣어 섞는다. 랩으로 덮어 하룻밤 냉장고에서 숙성한다. 얇게 저민 푸룬을 올리고 필요에 따라 아몬드 음료를 추가한다. 차갑게 먹는 레시피지만, 따뜻하게 먹으려면 10분간 데워서 먹어도 좋다.

최근 다이어터에게 인기가 높은 땅콩버터와 곁들여도 좋다. 유행인 사과+땅콩버터 조합 대신, 푸룬을 이용해도 어울린다. ‘푸룬 통나무’ 레시피는 반으로 가른 셀러리 안쪽에 땅콩버터를 넣고, 다진 푸룬을 올린 요리다. 간단히 만들면서 비타민과 식이섬유, 그리고 땅콩의 불포화지방까지 챙길 수 있다.

아이 간식으로 활용해도 좋다. 식빵, 스콘, 쿠키 등의 베이커리 반죽에 푸룬을 넣어 구우면 된다. 젤리처럼 쫀득한 식감을 좋아하는 아이들은 푸룬을 간식에 넣어 주면 보다 잘 먹는다.

칵테일도 만들 수 있다. 냄비에 푸룬 주스, 럼, 오렌지즙을 섞고, 시나몬 스틱과 오렌지 껍질 두 조각을 넣는다. 중약불로 5분간 끓인 후 칵테일 잔에 부으면 완성이다.

푸룬은 여러 글로벌 연구를 통해 장 건강, 뼈 건강, 심혈관 건강 전반에 긍정적 영향을 미친다는 사실이 확인됐다. 지난 2023년 미국영양학회 학술대회에서는 푸룬 섭취 시 콜레스테롤 수치 개선, 염증 감소(CRP 지표) 등의 효과를 입증한 연구가 보고됐다.

김민정 미국 공인 영양사는 “푸룬은 실용적이면서도 영양학적으로도 우수한 선택이 될 수 있다”며 “하루 한 줌, 약 4~5알 꾸준히 섭취하면 좋다”고 권했다.