[리얼푸드=육성연 기자] 영국 소스 시장에서 이전에 없던 맛의 개발이 한창이다.

시장조사기관 닐슨아이큐의 한 관계자는 현지 매체를 통해 “이미 유통 채널을 충분히 확보한 소스 브랜드는 혁신적인 제품 개발을 통해 새로운 고객을 유인하는 것이 가장 효과적”이라고 조언했다. 그러면서 “최근 시장에서 마요네즈에서 새로운 맛으로 혁신을 꾀하는 경향이 두드러진다” 고 분석했다.

대표적인 예로 하인즈(Heinz)는 지난해 9월, 양파 피클 맛 마요네즈를 한정 상품으로 출시했다. 앞서 2021년에는 초콜릿 오렌지 마요네즈를 선보이기도 했다.

이 외에도 새로운 맛을 시도한 소스류 신제품은 연이어 등장한다. 지난 4월, 스코틀랜드 맥주 기업 BrewDog은 Punk IPA BBQ Sauce, Lost Lager Patriot Mustard, Elvis Juice Hot Sauce 등 자사 맥주 제품에서 영감을 받은 제품을 출시했다. 설탕이나 인공 감미료를 사용하지 않는 소스 스타트업 Dr. Will’s는 타라곤, 민트, 파슬리, 마늘, 레몬을 조합한 Green Goddess 드레싱을 개발했다.

전 세계적으로 확산 중인 스위시(swicy) 트렌드도 나타난다. 매운맛(spicy)에 달콤한 맛(sweet)이 가미된 맛을 일컫는다. 컨설팅 기업 Catalyx의 CEO Guy White는 “페리페리(peri peri)와 스리라차(sriracha)는 이미 대중적 제품”이라며 “국제적 관심을 받기 시작한 글로벌 소스에 큰 기대를 걸고 있다”고 평했다. 그가 언급한 소스는 한국 고추장과 함께 치미추리(chimichurri), 미소 베이스 우마미(umami, 감칠맛) 소스 등이 있다.

aT 관계자는 “한국 수출 업체들은 단순히 매운맛을 강조하기보다, 스위시 등 현지 트렌드를 반영한 혁신적 제품 개발에 주력할 필요가 있다”면서 “특히 고추장·김치의 한식 소스를 기반으로 마요네즈, 드레싱, 바비큐 소스 등에 응용하는 전략이 효과적일 것”이라고 조언했다.