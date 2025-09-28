[리얼푸드=육성연 기자] 국내 식품문화축제 ‘NS푸드페스타 2025 in 익산’이 성황리에 막을 내렸다.

전국 최대 규모의 식품문화축제인 이번 행사는 NS홈쇼핑과 익산시가 공동 주최하고, 전북특별자치도·하림그룹·원광대학교 RIS사업단·국가식품클러스터·지역사회가 협력했다. 지난 26일부터 27일까지 이틀간 익산 하림 퍼스트키친에서 진행됐다. 총 2만1000여 명의 관람객이 방문했다.

축제 현장에는 익산을 대표하는 대물림 맛집 13곳이 참여해 전통의 손맛을 선보였다. 하림 퍼스트키친에서 생산되는 ‘더미식’ 제품을 비롯해 선진포크, 하이포크, 한강식품 등 하림그룹의 계열사 브랜드 부스에도 관람객의 발길이 이어졌다.

인기가 높았던 오드그로서 팝업스토어에서는 신선함을 체험하는 시식행사가 진행됐다. 하림 맥시칸 팝업 스토어에서는 치맥을 즐기는 젊은 관람객들이 많았다.

요리경연대회는 이틀에 걸쳐 일반인·대학생·아빠와 자녀·글로벌 라면 등 4개 부문에 총 130개팀이 참가했다. 미식간편식, 대학생 부문으로 총 70팀이 경연을 펼쳤다. 미식간편식 부문의 대상은 ‘파로견과오리 강정과 구운채소’를 만든 ‘미식마녀s’(이윤원, 서지혜)팀에게 돌아갔다. 아빠와 자녀 부문에서는 ‘김동기 김진후’가족이, 글로벌 라면 부문에서는 ‘남지혜&황다중’팀이 각각 최우수상을 수상했다.

식품 스타트업 경진대회에서는 농식품 스타트업들이 제품을 시연하고 사업 성과로 우수 기업을 선정했다. 창의상은 수직농장 분야에서 인정받고 있는 ‘진스마트팜’이 수상했다.

쿠킹스튜디오에서는 흑백요리사에서 급식대가로 명성을 얻은 이미영 셰프의 쿠킹쇼가 열렸다. 역사 강사 최태성의 음식문화 토크쇼도 진행됐다.

프레시마켓과 상생마켓, 향토음식 체험관이 운영해 지역 농가와 중소기업의 상품을 소개했다. 또 청년농부를 지원하는 NS홈쇼핑의 ‘뉴파머스’ 부스 등 시식 판매가 이뤄졌다.

특히 올해 NS푸드페스타는 친환경 축제를 지향하며 일회용품 사용을 최소화하고 다회용기 회수·세척·재사용 시스템을 도입해 자원순환을 실천했다.

조항목 NS홈쇼핑 대표이사는 “NS푸드페스타는 농수축산업과 식품산업의 발전에 기여하는 국내 유일의 거버넌스형 식품문화축제로, 농가와 소비자, 청년 인재, 글로벌 스타트업이 함께하는 상생의 장”이라고 말했다.

정헌율 익산시장은 “이번 NS 푸드페스타는 시민과 기업, 행정이 함께 만들어낸 성과”라며 “익산이 세계적인 식품산업 도시로 도약하는 데 중요한 디딤돌이 됐다”고 전했다.