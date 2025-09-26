[리얼푸드=육성연 기자] 스타벅스 코리아가 한국관광공사와 손잡고 라이딩 코스를 소개한다.

30일 스타벅스에 따르면 스타벅스와 한국관광공사는 저탄소 여행 주간을 맞아 26일부터 10월 25일까지 자전거 여행 활성화 캠페인 ‘투어스(To Earth, To Us): 로컬 라이딩 챌린지’를 전개한다.

참여 방법은 먼저 한국관광공사가 선정한 전국 12개 자전거 여행코스 중 원하는 코스를 선택한다. ‘아이나비스탬프 –오르다’ 모바일 앱을 통해 완주 기록을 생성하면 챌린지 참여 스탬프가 자동 인증된다. 스탬프 획득 수에 따라 챌린지 기념 키링, 인증 메달과 더불어 스타벅스 사이렌 파우치, 소프트 쿨러, 스태깅 머그 세트 등 다양한 굿즈가 선착순 제공된다.

스타벅스는 코스와 연계해 가을 정취와 커피 한 잔의 여유를 즐길 수 있는 전국 12개 매장을 추천한다. 해당 매장 방문 고객 대상 굿즈 증정 이벤트도 마련했다.

이벤트 매장은 뚝섬한강공원점, 망원한강공원점, 더북한강R점, 더춘천의암호R점, 세종예술의전당점, 제주세화DT점, 제주모슬포DT점 등이다. 챌린지를 완료한 고객이 해당 매장에서 음료 또는 푸드 주문 및 픽업 시, 스탬프 인증 화면을 제시하면 선착순으로 ‘우유팩 업사이클링 노트’를 선물한다.

청계천 자전거길을 따라가면 만날 수 있는 뚝섬한강공원점은 매장 전면으로 펼쳐지는 한강 파노라마 뷰를 자랑한다. 야경을 즐기는 고객들을 위해 매일 오후 11시까지 운영해 야간 라이딩 코스로도 제격이다.

더북한강R점은 가평군 북한강 자전거길에서 접근이 쉽다. 펫 프렌들리 매장으로 조성돼 반려동물과 자전거 라이딩을 즐기는 고객이 있다면 좋은 선택지다. 반려동물 동반 2만원 이상 구매 고객에게 반려동물 전용 음료인 ‘퍼푸치노’도 증정한다.

제주세화DT점은 제주 환상 자전거길을 따라 해안선을 달리다 휴식을 취할 수 있는 매장이다. 국내 스타벅스 매장 최초로 우체통을 설치했다. ‘우유팩 업사이클링 엽서’를 보내면 1년 뒤 전달받는 ‘느린 우체통’ 체험을 할 수 있다.