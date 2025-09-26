50주년 맞아 24년 만의 내한 리사이틀 충분한 리허설 시간 가지려 저녁 공연 배치 피아노 선택 고심하나 까다롭지 않은 성향 어느 공연장에서나 조율사에게 믿고 맡겨

[헤럴드경제=고승희 기자] 유려하면서도 명징했고, 단단하면서도 낭만적이었다. 모든 곡이 살아 숨 쉬는 듯 생동감이 넘쳤다. 한 명의 피아니스트였지만 여러 명이 연주하는 것처럼 네 곡은 모두 다른 색깔로 공연장을 가득 채웠다. 세상의 모든 악기를 담고 있는 88개의 건반은 대가의 손끝에서 비로소 존재 이유를 찾았다. 거장은 여전히 ‘얼음 속의 불꽃’이었다

예핌 브론프만(67) 한국에서 리사이틀을 갖는 것은 2001년 이후 무려 24년 만이다. 지난 21일 일요일 저녁 7시 30분. 전혀 없는 것은 아니지만 주말 클래식 음악 공연으로는 흔치 않은 시간대였다. 주말의 주요 클래식 공연이 오후 5시로 배치된다. 거장의 리사이틀로는 특히나 더 그렇다.

예핌 브롬프만의 리사이틀이 이 시간대로 결정된 것은 그의 요청 때문이었다. 전날 대구콘서트하우스에서 공연을 마치고 오는 만큼 시간이 필요하다며 양해를 구했다고 한다 . 그럴지라도 상당수 연주자가 오후 5시로 공연 일정을 잡은 뒤 ‘후다닥’ 떠나는 것과 달리 거장은 이 무대를 위해 온전한 컨디션으로 준비 시간을 가졌다.

사실 대구 공연은 쉽지 않은 여건에서 이뤄졌다. 지옥 같은 한국의 고속도로 정체로 장장 5시간이나 걸려 대구에 도착했다. 예정 시간 보다 늦어진 탓에 리허설 시간도 부족했지만, 무사히 무대를 마치고 서울로 향했다. 그날 자정이 돼서야 그는 서울의 호텔에 도착할 수 있었다. 롯데콘서트홀 관계자에 따르면 브론프만은 서울 리사이틀 전 무려 두 번의 리허설로 객석 오픈 직전까지 관객과 만날 준비를 했다. 다음 날 오전 11시에 2시간가량 리허설을 가졌고, 오후 5시에 한 번 더 리허설을 진행했다.

한국 공연의 프로그램은 다채로웠다. 네 작곡가의 곡으로 배치한 리사이틀. 각각의 곡이 저마다 특색이 강하고 분명한 색깔로 존재했다. 1부에선 낭만주의의 정수를 담아낸 슈만의 ‘아라베스크 C장조’와 브람스의 ‘3번 소나타’를, 2부에선 프랑스 인상주의 작곡가 드뷔시, 러시아 피아니즘을 담은 프로코피예프 작품들을 골랐다. 흥미롭게도 1부와 2부 프로그램이 각각 극명한 대조를 이뤘다. 낭만과 20세기 레퍼토리에 강점을 가진 그의 음악 여정을 고스란히 품은 프로그램이다.

워낙 다른 스타일로 다른 감성과 감각을 표현하는 곡들이 배치된 만큼 피아노의 선택도 관건이다. 브론프만은 서울 공연 이틀 전인 19일 금요일 롯데콘서트홀을 먼저 찾았다. 공연에서 연주할 피아노를 선택하기 위해서였다. 롯데콘서트홀이 보유 중인 피아노는 총 4대. 관계자는 “체임버용을 제외하고 3대 중 고민하다 2대를 최종안에 올렸다”며 “이후 대구 공연을 마친 뒤 일요일에 공연장에 일찍 찾아 두 대 중 심사숙고해 고른 피아노가 이번 공연에서 연주한 악기”라고 귀띔했다. 반면 대구콘서트하우스에서의 피아노 선택 과정은 ‘10초컷’이었다. 이날의 연주가 롯데콘서트홀에서의 피아노 선택에도 영향을 미칠 수밖에 없었다.

피아노 선택엔 당연히 이유가 있다. 롯데콘서트홀 관계자는 “건강한 소리가 나는 피아노와 드뷔시의 음색을 잘 구현할 수 있는 섬세한 소리의 피아노 중 후자를 택했다”고 말했다. 브론프만 자신이 원체 강력한 타건으로 대표되는 피아니스트이기에 보다 섬세하고 맑은 소리를 내는 피아노를 찾은 것이다. 이 피아노는 일반적으로 많은 연주자들이 선택한 종류라는 것이 공연장 측의 설명이다

피아노는 피아니스트의 목소리다. 그 때문에 대다수 연주자가 악기 선택에 신중하다. 크리스티안 지메르만처럼 연주 여행 때마다 자기 피아노를 들고 다니는 경우도 있고, 전 세계 공연장의 90% 이상을 스타인웨이가 장악했음에도 안드라스 시프처럼 특정 브랜드(뵈젠도르퍼)를 선호하는 경우도 있다.

그 어떤 악기의 연주자들보다도 까다롭고 예민한 음악가가 피아니스트이나 브론프만은 이와는 거리가 멀다. 악기의 음색은 분명히 존재하나 브론프만은 매공연에서 자신의 해석에 딱 맞는 소리를 빚어낸다. “어느 공연장에서나 그곳의 피아노와 조율사를 믿고 맡기는 음악가가 바로 예핌 브론프만”이라고 한국 공연장 관계자들은 입을 모은다. 이번 서울 공연에선 조율과 관련, 그 어떤 요청사항도 없었다고 한다. 롯데콘서트홀 조율사의 역량도 입증된 셈이다.

브론프만은 이번 리사이틀에서 악기를 가리지 않는 이유를 여실히 보여줬다. 대가는 굳이 까다로운 선택을 할 필요도 없었다. 관객들의 뜨거운 박수를 받으며 들어선 무대. 피아노 앞에 바르게 앉아 첫 곡 슈만의 ‘아라베스크’를 시작하는 브론프만의 손길은 물 흐르듯 유유히 이어졌다. 그가 피아노를 치는 것인지, 그저 손가락이 움직이는 것인지 모를 만큼 음악은 그저 흘러갔다. 흐트러짐 없는 자세에서 나오는 유연한 낭만주의 색채는 낮은 조도와 어우러져 몽환적인 분위기까지 만들었다.

브람스 피아노 소나타 3번에 접어들면 색깔은 또 달라진다. 이번엔 브람스와의 대화였다. ‘아라베스크’ 뒤로 이어진 브람스는 폭발적인 격렬함이 스몄다. 색채를 만들어내는 그의 터치마다 섬세한 호흡이 실렸다. 한 음 한 음이 쌓인 풍성한 화음은 그 어떤 자극보다 자극적인 ‘청각 충격’이었다.

슈테르나우의 시 ‘젊은 날의 사랑’을 토대로 한 2악장에 이르면 피아노는 세상의 모든 악기를 담아낸다. 낭만적 선율에 겹겹이 쌓인 감정들이 파도처럼 밀려들면 이내 포르티시시모로 정확하게 음표를 마무리한다. 묵직하고 강한 리듬감은 모나지 않게 이어졌다. 고난도 기교가 불쑥불쑥 등장할 즈음엔 ‘피아노의 신(神)’이 강림했음을 여실히 느끼게 된다. 오차 없는 리듬과 온화한 멜로디로 빌드업한 음악은 5악장에 이르면 절정에 다다른다. 19세의 젊은 브람스가 담아낸 화려한 테크닉은 진정한 비루투오소인 브론프만을 끌어낸다. 기름지지 않은 터치로 명징하게 내려앉은 음표들에 관객은 맥없이 정복당한다.

그는 장면마다 ‘안구를 갈아끼우는 배우’들처럼, 매 곡마다 손을 바꿨다. 그 모든 것이 달랐다. 다만 각각의 곡마다 공통점이라면 그 모든 곡들이 놀라웠다는 점이다.

2부에 들어서자 드뷔시와 프로프코예프가 기다렸다. 그는 “드뷔시의 음악은 섬세하게 변화하는 빛의 세계와 같고, 프로코피예프의 7번 소나타는 전쟁 시기의 폭발적인 강렬함을 지니고 있다”고 했다. 두 프로그램의 강렬한 대비가 극적이다. 드뷔시의 ‘영상’ 제2권에선 숨 막힐 듯한 공기를 가로지르는 음표들이 물결처럼 번져갔다. 무대 위엔 오직 브론프만 뿐이었지만, 선명하게 드러낸 구조 안에서 소리가 파문처럼 이는 듯한 착각이 느껴졌다. 인터미션 동안 조율사의 손을 거친 덕에 영롱한 음들이 더 또렷이 들렸다.

청중의 박수가 채 마무리되기도 전에 그는 피아노 앞에 앉아 바로 연주를 시작했다. 백스테이지에서 그는 관계자에게 “바로 쳐도 되냐”고 물었다고 한다.

프로코피예프의 피아노 소나타 7번은 ‘전쟁 소나타’라는 별칭이 붙은 곡이다. 1939년 전쟁이 시작된 해부터 창작이 이뤄져서다. 전쟁을 겪는 인간군상을 담아낸 이 곡에선 브론프만의 강철같은 터치를 통한 강렬한 폭발이 시시각각 일어났다. 불규칙한 프레이즈와 반음계의 흐름이 쏜살같이, 하지만 정교하고 정확하게 내리꽂힌다. 간결한 질감으로 선명하게 표현하는 음표듯이 전쟁의 한복판으로 관객을 떠민다. 고요한 서정이 슬픔을 응축한 2악장을 지나자 브론프만은 손수건을 꺼내 처음으로 땀을 닦아냈다. 숨 고를 여유만 준 채 바로 이어지는 3악장에선 8분의 7박자의 프레치피타토(맹렬하게)로 피날레를 맞는다. 생동감 있는 격렬함이 이어지다, 궁극엔 짜릿한 황홀경을 맞는 전쟁의 한복판이었다.

거장은 나이를 먹지 않았다. 무대 위의 피아니스트는 무대 아래에서의 모습을 상상하게 했다. 묵묵하고 성실하게 자신의 길을 걸어온 그는 지난 50년 진실한 음악으로 관객과 신뢰를 쌓았다. 이날의 공연은 그가 여전히 현존 최고의 피아니스트라는 점을 여실히 보여줬다.

차이콥스키 ‘사계’의 10월, 라흐마니노프의 프렐류드 g장조, 리스트 파가니니 에튀드 2번으로 이어지는 앙코르는 3부에 가까울 만큼 꽉 채워진 무대였다. 서정과 격정과 현란한 테크닉의 3박자가 어우러졌다. 관객들의 함성과 박수가 끝이 없었다. 누가 말린다고 해도 모두가 기립할 수밖에 없는 무대였다.

공연은 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. 손가락이 베여 피아노를 피로 물들여도 관객과의 약속을 지켰던 브론프만은 이날 한국 공연의 사인회에서도 관객을 최우선으로 뒀다. 공연장에선 기존의 다른 공연 사인회에서처럼 ‘1인 1사인’을 원칙으로 두려 했으나, 브론프만은 롯데콘서트홀 측에 “관객을 거절할 수 없다”며 사인 개수에 제한을 두지 않았다. 한 공연장 관계자는 “상당수 음악가, 특히 피아니스트들이 까다롭고 예민한 데다 유난스러운 소속사의 요구사항도 많은데, 이렇게까지 요청도 없고 묵묵히 연주만 하는 피아니스트는 흔치 않다. 무뚝뚝한 직진남 같은 모습이었다”며 웃었다.