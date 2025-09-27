[리얼푸드=육성연 기자] 냉장고에 묵은지가 남아있다면, 별미 요리를 도전해 보세요. 묵은지는 음식의 재료를 감쌀 수 있어 ‘말이’ 재료로 제격입니다.

리얼푸드의 추천 레시피는 ‘묵은지 참치 말이’입니다. 최근 묵은지 김밥이 인기인데요. 이번 요리는 김 대신 묵은지가 속 재료를 감싸줍니다.

깊은 맛의 묵은지와 고소한 참치마요가 만나 입안 가득 풍미가 터집니다. 평소 참치 마요네즈 조합을 좋아한다면 적극 추천합니다.

만드는 법은 우선 밥에 참기름과 깨를 넣어 은은한 풍미를 살립니다. 달콤한 묵은지 양념으로 감칠맛을 더합니다. 여기에 참치마요를 올려 돌돌 말아주면 완성입니다.

묵은지 참치 말이는 도시락, 간식, 야식에도 활용하기 좋습니다. 간단하면서도 만드는 과정도 쉽습니다.

재료

묵은지 5장, 밥 1공기, 참치통조림 1개(150g), 마요네즈 2큰술, 소금, 후춧가루 약간, 참기름 적당량

양념 재료: 참기름 1큰술, 설탕 1/2큰술

만들기

1. 묵은지를 씻어 물기를 꼭 짜고 참기름과 설탕을 넣어 조물조물 밑간한다.

2. 참치는 기름을 제거하고 마요네즈, 소금, 후춧가루를 넣어 섞는다.

3. 따뜻한 밥에 소금, 통깨, 참기름을 넣어 간을 한다.

4. 도마에 랩을 깔고 그 위에 묵은지를 깐다. 밥을 뭉쳐서 올리고. 위에 양념해 둔 참치를 올린다.

5. 랩을 돌돌 말아 싼다. 랩을 빼고 참기름과 깨를 뿌린다.

자료=우리의 식탁 제공