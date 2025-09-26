[리얼푸드=육성연 기자] 티젠이 논알코올 하이볼을 전국여자야구대회에 지원한다고 26일 알렸다.

티젠은 오는 27일 개막하는 ‘제3회 한국프로야구선수협회장기 컴투스프로야구 전국여자야구대회’ 참가팀 전원에게 ‘젠하이볼향 0.0’을 제공한다.

대회는 9월 27일과 28일, 11월 22일과 23일 주말 2주 동안 경기도 화성 드림파크 야구장에서 열린다. 전국 37개 여자 야구팀, 총 800여 명이 참가할 예정이다.

티젠이 후원하는 제품은 ‘젠하이볼향 0.0’이다. 위스키 특유의 스모키하고 몰트한 풍미와 부드러운 탄산이 조화를 이룬 논알코올 하이볼이다.

당류는 0g에 열량은 350ml 한 캔에 9kcal다. 포스트바이오틱스도 함유돼 있다. 티젠은 오리지널 제품 에 이어 ‘젠하이볼향 0.0 레몬’도 선보였다.

티젠 관계자는 “야구장에서도 논알코올 바람이 거세다”며, “티젠 제품을 즐기는 여성 고객과 여성야구 발전을 응원하는 마음으로 이번 대회를 후원한다”고 밝혔다.