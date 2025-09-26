우유에 버블티·시리얼 대신 넣어 해외방식 응용한 K-떡 소비 주목

[리얼푸드=육성연 기자] K-푸드의 인기에 K-떡이 관심을 받기 시작했다. 특히 꿀떡을 우유에 말아먹는 등 외국 방식을 떡에 결합한 레시피가 해외서 나오고 있다.

SNS(사회관계망서비스)에서 ‘꿀떡 시리얼(ggultteok cereal)’을 검색하면 해외서 올린 다양한 콘텐츠를 볼 수 있다. 우유에 시리얼 대신 꿀떡을 넣어 먹는 영상이다. 꿀떡 속 꿀이 터져나오면서 우유에 달콤함을 더해준다.

꿀떡 시리얼의 인기 요인은 버블티의 타피오카 펄이나 시리얼 대신 ‘꿀떡’을 이용한다는 점이다. 우유에 시리얼·오트밀 등을 말아먹는 것이 익숙한 서구에선 이를 꿀떡이 대신한다. 씹는 맛과 우유에 달콤함을 주는 것이 같다.

아시아에서는 꿀떡 시리얼을 ‘K-버블티(밀크티+타피오카 펄)’라고 부른다. 꿀떡이 버블티의 타피오카 펄(카사바 뿌리에서 채취한 녹말)과 비슷한 역할을 해서다. 우유에 꿀떡을 넣으면 달콤하면서 쫀득한 식감이 버블티와 유사한 맛을 낸다. 버블티는 중국과 일본, 태국 등 아시아 전역에서 최근 몇 년간 폭발적 인기를 얻고 있다.

꿀떡 시리얼에서 변형된 레시피도 등장한다. 흰우유 대신 딸기우유, 초코우유, 밀크티 등을 부어서 먹거나 과일 등을 넣기도 한다. 꿀떡 외에 다른 떡들도 해외에선 새롭게 먹는다. 화채, 아이스크림, 쿠키 등 디저트에 얹는 토핑으로 이용한다.

이러한 활용법은 한국의 전통 떡에 이국적 감각이 더해져 탄생했다. 특히 한국이 아닌, 해외 인플루언서(인터넷에서 영향력 있는 사람)의 아이디어에서 시작된 점은 주목할 만하다. 한국 음식이 글로벌 콘텐츠로 재탄생하는 과정을 보여준다. 그만큼 K-떡이 해외에서 주목받기 시작했다는 것을 의미한다.

주류가 된 음식은 해외에서 현지 입맛에 맞게 재창조되기 마련이다. 우리가 피자에 불고기와 고구마 등을 올려 먹는 것과 비슷하다. 이탈리아인이 고개를 절레 흔들듯, 우리도 우유에 떡을 말아먹는 영상을 보면 놀랍다.

사실 떡은 특유의 쫀득한 식감 때문에 해외서 환영받는 음식은 아니었다. 서구권에서는 끈적끈적하고 이에 들러붙는 것을 선호하지 않기 때문이다. 하지만 최근에는 떡을 낯설어했던 외국인까지 그 매력에 빠져들었다. 현지에서 떡을 구매하는 영상도 쉽게 찾아볼 수 있다.

떡류 수출국도 아시아가 아닌 서구권이 1, 2위를 차지하고 있다. 한국농수산식품유통공사에 따르면 지난해 떡류 수출액은 미국과 네덜란드가 가장 많았다. 이어 베트남, 일본, 캐나다 순이다. 수출액도 고공행진 중이다. 전년 대비 17.5% 증가한 9140만달러(약 1279억억원)를 기록했다. 5년 전인 2019년(3430만달러)와 비교하면 3배 가까이 뛰었다. 기술의 개발도 한 몫했다. 냉동했다 먹어도, 맛이 유지되는 기술이 개발되면서 장거리 수출에도 유리한 떡 시장이 열렸다.

더욱이 우리나라 떡은 종류가 많다. 현재는 꿀떡이 유행하지만, 향후 다양한 떡 수출이 기대되는 대목이다. 한국전통약선연구소에 따르면 조선시대 음식 관련 조리서에 등장하는 떡 종류만 해도 200여 가지에 이른다. 떡 재료의 가짓수도 100여개나 된다. 이는 우리나라의 떡 문화가 오래전부터 이어왔기 때문이다. 삼국유사 등의 문헌에도 떡에 관한 이야기가 많다.

다만 해외 영상 중에는 떡의 이름을 잘못 부르는 경우가 있다. 꿀떡 시리얼에 ‘깨 송편’을 넣고 꿀떡이라고 부른다. 이에 ‘라이스 케이크(Rice cake)’ 대신, ‘떡(Tteok)’의 종류별 고유 명칭을 정확히 알려야 한다는 주장도 제기된다. 지난달 농림축산식품부와 한식진흥원은 떡을 포함한 한식의 고유 명칭을 로마자 표기대로 알리는 사업을 본격 추진했다.

식품업계 관계자는 “매운맛과 끈적한 식감을 싫어하던 외국인이 이제는 우리가 상상하지 못했던 떡과 김치 레시피를 직접 만들어내고 있다”며 이는 “K-푸드가 트렌디한 음식을 넘어 글로벌 음식으로 자리 잡고 있음을 보여준다”고 말했다.