[리얼푸드=육성연 기자] 풀무원의 푸드서비스 전문기업 풀무원푸드앤컬처는 ‘플랜튜드(Plantude)’에서 가을 신메뉴 3종을 출시한다고 25일 밝혔다.

플랜튜드는 식물성 외식 브랜드다. 가을 신메뉴는 ‘Autumn Home Party’를 콘셉트다. 미국 가정식 스타일을 식물성 메뉴로 풀어냈다.

대표 메뉴는 시그니처 스페셜 라자냐, 케이준 베지 잠발라야, 빅브레드 트러플 양송이 스프 등 총 3종이다.

대표 메뉴인 ‘시그니처 스페셜 라자냐(2만2000원)’는 라자냐면, 렌틸콩 크림, 시금치를 겹겹이 쌓아 올렸다.

‘케이준 베지 잠발라야(1만8500원)’는 미국 남부의 대표 쌀 요리인 잠발라야를 식물성으로 재해석한 메뉴다. 매콤하고 산뜻한 케이준 토마토소스에 콩으로 만든 햄, 양파, 버섯, 브로콜리, 토마토 등을 더했다.

‘빅브레드 트러플 양송이 스프(1만2000원)’는 양송이와 양파만으로 풍미를 낸 스프에 큼직한 갈릭 브레드를 곁들인다.

신메뉴는 플랜튜드 용산점에서 이달 24일, 코엑스점은 26일, 고덕점은 30일부터 출시된다.

‘참깨 탄탄멘&교자만두(16,000원)’도 재출시된다. 참깨 육수에 큐슈풍 생라멘을 더하고, 두반장 소스로 볶아낸 식물성 런천미트를 토핑했다. 여기에 교자만두를 곁들여 즐길 수 있다.

플랜튜드는 가을 신메뉴 출시를 기념해 ‘Thanks Gift’ 행사를 연다. 플랜튜드 3개점(코엑스, 용산, 고덕)에서 ‘시그니처 스페셜 라자냐’ 또는 ‘케이준 베지 잠발라야’를 주문하면 100% 천연 식물 수세미를 증정한다. 특히 고덕점에서는 ‘풀무원지구식단 로스팅 정면’을 추가 증정한다. 프로모션은 매장별 준비 수량 소진 시까지 약 한 달간 한정 운영된다.

이동훈 풀무원푸드앤컬처 대표는 “플랜튜드는 식물성 재료를 활용해 누구나 맛있고 편안하게 즐길 수 있는 식탁을 제안한다”고 말했다.