[리얼푸드=육성연 기자] 일동후디스가 추석을 맞이해 ‘하이뮨 선물 세트’를 선보였다고 25일 알렸다.

선물 세트는 ‘하이뮨 캔 혼합 세트’, ‘하이뮨 면역케어 스틱 선물 세트’, ‘하이뮨 스틱 선물 세트’ 등 총 3종이다.

하이뮨 캔 혼합세트는 ‘하이뮨 프로틴 밸런스 오리지널’ 1캔과 ‘하이뮨 프로틴 밸런스 고소한맛’ 1캔으로 구성돼 있다. ‘하이뮨 면역케어 스틱 선물 세트’와 ‘하이뮨 스틱 선물 세트’는 각각 하이뮨 프로틴 밸런스 면역케어 스틱 2박스와 오리지널 스틱 2박스가 들어 있다. 모든 선물 세트는 ‘하이뮨 보틀’과 ‘하이뮨 쇼핑백’이 함께 제공된다.

이벤트도 연다. 오는 30일까지 일동후디스 네이버 브랜드 스토어에서 선물 세트 구매 시 ‘첫구매’, ‘재구매’, ‘라운지 가입고객’ ‘모든 고객’ 등 고객별 맞춤 추가 할인 쿠폰팩을 제공한다. 상품별 최대 19% 페이백 적립도 가능할 수 있다.

일동후디스 관계자는 “이번 하이뮨 선물 세트는 추석을 맞이하여 부모님이 건강하게 지내시길 바라는 마음을 담아 하이뮨 인기 제품으로 구성했다”고 전했다.