2030년 표준화 도전

슈퍼트러스트, 엠스퀘어글로벌, 한국퀀텀컴퓨팅(KQC)이 PQC 기반 블록체인 공동개발 협약을 체결하고 본격적인 연구에 착수한다.

이번 협약식은 지난 9월 24일 진행되었으며, 세 기업은 양자컴퓨터가 현실화되는 시대에 대비해 안전하고 지속가능한 암호화폐 생태계를 조성하겠다는 의지를 밝혔다.

주요 협력 분야는 ▲PQC 인프라 설계 ▲스마트컨트랙트 보안 검증 ▲테스트넷 운영 ▲국제 규제 대응 등이다. 세 기업은 2027년 메인넷을 공개하고, 2028년 상용화를 거쳐 2030년까지 글로벌 표준화를 주도하는 로드맵을 제시했다.

엠스퀘어글로벌 최병호 대표는 “국제 규제에 부합하는 설계가 핵심”이라고 강조했으며, 슈퍼트러스트 김학응 대표는 “PQC 합의 알고리즘은 머지않아 블록체인 업계의 필수 요건이 될 것”이라고 전망했다. 또한 KQC 김준영 대표는 “양자컴퓨터 시대의 보안 패러다임 전환을 주도하겠다”고 밝혔다.

업계는 이번 협약이 블록체인의 미래 경쟁력 확보와 동시에, 국내 기업이 글로벌 기술 주도권을 노릴 수 있는 계기라고 평가한다. 또한 PQC 기술이 실제 상용화에 성공하면, 한국이 아시아 지역에서 블록체인 보안 허브로 자리매김할 수 있다는 전망도 제기된다.