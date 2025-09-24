[리얼푸드=육성연 기자] 아워홈은 일식당 ‘키사라’와 중식당 ‘싱카이’에서 가을 신메뉴를 출시했다고 24일 밝혔다.

키시라와 싱카이는 올해 콘셉트를 ‘제철에 경험하는 일본·중국 유명 지역의 미식 이야기’로 정하고, 계절마다 특별한 메뉴를 선보이고 있다.

키사라는 일본 시즈오카현을 주제로 다양한 메뉴를 선보인다. 활전복, 대하, 전어 등 제철 식재료를 활용한 ‘활전복 대하 나베’와 ‘가을 전어구이’를 비롯해, 정식 코스 요리에는 계절 생선회, 한우 이시야끼(돌판에 구워먹는 방식), 자연송이 해산물찜, 장어 후라이, 아게도후(일본식 두부 튀김) 등이 있다.

싱카이는 중국 상하이를 주제로 다채로운 요리를 준비했다. 제철 메뉴인 ‘송이전복탕면’, ‘자연송이 비파새우’, ‘산동식 조염대하’부터 전복 샥스핀찜, 바닷가재 요리, 새싹삼 스테이크 등을 선보인다.

가을 신메뉴는 키사라 여의도점, 신세계강남점과 싱카이 여의도점, 역삼점, 신세계사우스시티점, 신세계센텀점 등 주요 매장에서 차례대로 제공한다. 매장별로 운영 메뉴는 다르다.

아워홈 관계자는 “이번 신메뉴는 제철 식재료 본연의 풍미를 살린 정통 미식 경험을 제공하기 위해 마련됐다”고 말했다.