[리얼푸드=육성연 기자] 풀무원식품은 ‘풀무원지구식단 두유퐁당 콘핫도그’ 2종(자색고구마, 노란단호박)을 출시했다고 24일 밝혔다.

신제품은 풀무원의 지속가능 식품 브랜드 ‘풀무원지구식단’에서 식물성 100%(Plant-Based. 동식물성 미분류 원료 포함)로 만든 제품이다. 우유, 달걀, 고기를 사용하지 않은 ‘3 FREE’ 콘셉트다.

소시지는 식물성 식이섬유를 사용해 만들었다. 여기에 옥수수를 넣어 톡톡 터지는 식감의 ‘콘소시지’로 완성했다. 식이섬유는 바나나 약 1개(100g) 분량을 함유했다.

외피인 빵 부분은 물 대신 두유만 사용한 반죽으로 완성했다. 제품 2종에 자색고구마 또는 단호박 분말로 자연스러운 색감을 내고 은은한 단맛을 더했다.

풀무원은 학교 급식 채식 메뉴 구성에도 적합하다고 제안했다. 우유, 달걀 등 섭취에 민감한 아이들도 즐길 수 있다. 외피에는 황산알루미늄칼륨(팽창제), 프로피온산(보존료), 합성향료를 사용하지 않았다.

풀무원지구식단은 지난해 식물성 미니케이크 ‘두유퐁당 시퐁케이크’ 2종(초코, 레몬)을 출시하면서 식물성 베이커리 사업을 본격화했다. 여기에 신제품 ‘두유퐁당 콘핫도그’를 추가로 선보이면서, ‘두유퐁당’ 라인업으로 식물성 베이커리를 강화한다는 전략이다.

풀무원식품 관계자는 “신제품 ‘두유퐁당 콘핫도그’는 풀무원지구식단의 식물성 베이커리 라인업을 본격 구축했다는 점에서 의미가 있다”며 “아이들이 식물성 간식을 더욱 다양하게 접하도록 ‘두유퐁당’ 라인업을 확대할 계획”이라고 밝혔다.