[리얼푸드=육성연 기자] 매일유업이 한가위를 맞아 추석 선물세트를 선보인다고 24일 알렸다.

매일두유 추석 선물세트는 ‘저당·고단백’을 주제로, 설탕 무첨가 매일두유 제품만으로 구성한 것이 특징이다. 매일두유 저속노화 선물세트(매일두유 99.9 190ml 8개 + 매일두유 렌틸콩 190ml 8개)와 매일두유 저당고단백 선물세트(매일두유 고단백 플레인 190ml 8개 + 매일두유 검은콩 190ml 8개) 등 총 2종이다. 케이스에는 ‘저속노화 식사법’ 저자인 정희원 의학박사와 매일두유 앰버서더인 에드워드 리 셰프의 얼굴이 그려져 있다.

특히 올해 7월 출시된 신제품 ‘매일두유 렌틸콩’은 출시 직후 1주 만에 초도 생산물량이 완판된 제품이다. 190mL 용량 한 팩에 식물성 단백질 9g과 식이섬유 3g, 당류 1.5g이 들어 있다.

매일유업 자회사인 매일헬스뉴트리션의 ‘셀렉스 선물세트’도 있다. 음료와 분말로 다양한 구성을 새롭게 선보인다.

매일유업 네이버 직영스토어에서는 내달 9일까지 매일유업 추석 선물세트 기획전을 진행한다. 30만 원 이상 구매고객 중 추첨을 통해 1명에게 삼성 무빙 스타일 TV ‘삼탠바이미’를 증정한다.

매일유업 매일두유 관계자는 “이번 추석 선물세트는 건강을 고려해 설탕 무첨가 제품으로만 구성했다”며 “부담 없는 가격대와 실속 있는 구성으로 적합한 선택이 될 것”이라고 말했다.