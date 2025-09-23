[리얼푸드=육성연 기자] CJ제일제당이 폭염에도 잘 자라는 고온적응성 배추 품종 개발에 성공했다고 23일 전했다.

CJ제일제당은 지난 2018년부터 연구에 착수, 국내 최초로 여름철 해발 400m 이하 저고도 지역에서도 재배할 수 있는 신품종 ‘그린로즈(Green Rose)’ 개발에 성공했다.

일반적으로 배추는 15~18도 이하의 서늘한 온도에서 잘 자라기 때문에 여름철에는 600~1100m의 고랭지에서 재배한다. 그러나 갈수록 심화하는 기후 영향으로 생산량이 감소하는 추세다.

‘그린로즈’는 25도 이상의 고온에서도 안정적으로 결구(잎이 여러 겹으로 겹쳐서 둥글게 뭉쳐지는 것)가 이뤄져 저고도 지역에서도 재배할 수 있다. 기존 품종 못지않은 우수한 품질로 김치 제조에도 적합하다.

CJ제일제당은 지난해 충북 괴산군에 마련한 1000평 규모의 시범 재배지(해발고도 약 200m)에서 ‘그린로즈’의 성능 검증을 마쳤다. 김치 제품에 적용해 테스트도 진행했다. ‘그린로즈’에 대한 특허 출원을 진행 중이다. 올해 재배한 배추로 일부 비비고 김치 제품을 생산할 예정이다. 옥수수나 감자 등 기존 여름철 재배 작물 대비 농가 수익성 측면에서도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

임정현 CJ제일제당 글로벌S&T Agriculture 플랫폼 팀장은 “그린로즈의 재배 면적과 생산량을 점차 확대해 여름철 배추 수요를 단계적으로 대체해 나갈 것”이라고 전했다.