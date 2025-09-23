[리얼푸드=육성연 기자] 할리스가 가을철 한정 신메뉴 3종을 오는 24일 출시한다.

23일 할리스에 따르면, 할리스는 할리베어를 새로 단장했다. 할리베어를 활용한 신메뉴 3종도 선보인다. ‘Bear Loves FALL’을 콘셉트로 할리베어를 디자인에 적극 활용했다.

‘헤이즐넛 초코크림 라떼’는 헤이즐넛 풍미를 더한 라테 위에 초코 크림을 올려 부드럽고 달콤한 맛이 특징이다. 곰 발바닥 모양의 초코 파우더를 더해 할리베어가 발도장을 찍고 간 듯한 귀여운 비주얼을 볼 수 있다.

디저트 2종도 있다. ‘초코 생크림 가득 카스텔라’는 ‘생크림 가득 카스텔라’의 초콜릿 버전이다. 촉촉한 초코 카스텔라에 달콤한 초코 생크림을 채웠다.

‘초코 티라미수 롤’은 에스프레소 풍미가 느껴지는 초코 시트에 마스카포네 크림을 얹은 티라미수 롤케이크다. 달콤함 사이 쌉싸름한 초코파우더와 에스프레소가 퍼지는 맛을 선사한다.

할리스 관계자는 “더 귀엽고 사랑스럽게 돌아온 할리베어 캐릭터와 함께, 눈과 입이 즐거운 가을철 메뉴 3종을 선보인다”고 전했다.