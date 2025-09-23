[리얼푸드=육성연 기자] 정관장이 내년도 최상위 멤버스 등급 ‘다이아몬드’ 신설을 앞두고, ‘다이아몬드 프리챌린지’ 캠페인을 진행한다고 23일 알렸다.

‘다이아몬드’ 등급은 기존 ‘패밀리’, ‘실버’, ‘골드’, ‘로얄골드’에 이어 내년 1월에 새롭게 추가되는 정관장 멤버스 최상위 등급이다. 연간 2000만원 이상 구매 고객에게 부여된다. 정관장은 고객이 한발 앞서 다이아몬드 등급 혜택을 경험할 수 있도록 이번 조기 체험 캠페인을 마련했다.

캠페인 기간은 지난 8일부터 내달 31일까지다. 이 기간 정관장 제품을 500만원 이상 구매하고, 2025년 연간 누적 구매액 1500만 원 이상을 충족한 고객이면 응모할 수 있다. 응모 및 마케팅 동의를 완료하고 정상 구매로 최종 확인된 고객을 선정한다. 선정 고객에게는 약 100만원 상당의 웰컴 선물을 비롯해, 제품 샘플 체험권과 정관장 스포츠단 VIP 초청권 등 다양한 특전이 제공된다.

캠페인 참여는 정관장 공식 카카오플러스친구에서 응모권을 내려받은 뒤, 정관장 매장에 등록하고 SMS 및 SNS 마케팅 수신에 동의하면 된다.

KGC인삼공사 관계자는 “이번 캠페인은 다이아몬드 등급 도입에 앞서 관련 혜택을 사전에 알리고, 고객들이 최장 14개월간 특별한 서비스를 누릴 수 있도록 기획됐다”라며 “내년에는 다이아몬드 등급 신설과 함께 기존 멤버스 등급 혜택도 강화해 고객 만족을 실현할 계획이다”고 밝혔다.

정관장은 지난 2007년부터 멤버스 제도를 운영하고 있다. 멤버스 고객은 정관장 매장과 공식 온라인몰 ‘정몰’에서 제품을 구매할 때 현금처럼 사용할 수 있는 포인트 적립을 비롯해 생일 혜택 등 다양한 서비스를 누릴 수 있다.