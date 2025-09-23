[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔앤리조트 온라인몰 롯데호텔 이숍(e-Shop)이 ‘롯데호텔 김치찌개’와 ‘롯데호텔 김치’를 특별 리워즈 회원가로 선보인다고 23일 밝혔다.

지난 8월 출시한 롯데호텔 김치찌개는 발효가 진행될수록 자연스러운 감칠맛이 살아나는 롯데호텔 김치를 사용해 차별화했다. 영양산 고춧가루와 국내산 육젓, 황석어젓 등으로 숙성한 김치의 국물 맛과 100% 국내산 돼지고기 목살을 넣은 것이 특징이다.

김치찌개는 4팩 1세트로 구성돼 있다. 롯데호텔 이숍에서 10% 할인된 리워즈 회원 전용가로 구매할 수 있다.

롯데호텔 김치는 배추김치(9kg, 4kg, 1.2kg)와 나박김치(2kg), 1~2인 가구를 위한 600g 캔시머(열무김치, 깍두기, 백김치, 맛김치) 등이 있다. 김치 역시 리워즈 회원 전용 5% 할인한다.

롯데호텔 김치는 1~9월(9월 21일 기준)판매량이 전년 동기 대비 약 80% 증가했다.

롯데호텔앤리조트는 ‘리워즈 회원 가입 친구 초대 이벤트’도 오는 30일까지 진행한다. 기존 회원이 신규 회원을 초대하면 초대한 회원에게 200포인트(2달러 상당)가, 신규 회원에게는 1100포인트(11달러 상당)가 즉시 적립된다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “리워즈 포인트를 활용해 호텔은 물론 일상에서도 다양한 프리미엄 혜택을 경험할 수 있다”며, “앞으로도 실질적이고 합리적인 혜택을 확대해 나가겠다”고 전했다.