[리얼푸드=육성연 기자] 신세계푸드 노브랜드 버거가 가맹점주를 위한 교육 인프라를 강화하며 본격적인 출점 확대에 나선다.

23일 신세계푸드는 늘어나는 노브랜드 버거 가맹 문의와 신규 가맹점 출점 가속화에 따라 가맹점 교육을 위한 ‘NBB 아카데미’를 확장 개장했다고 밝혔다. 지난 5월 신규 가맹 모델 도입 이후, 노브랜드 버거 신규점 출점 문의는 기존 대비 3배 가량 증가했다. 최근에는 월 두 자릿수 출점 성과를 기록했다.

NBB 아카데미는 노브랜드 버거 가맹본부의 전문가들이 신규 가맹점주들을 대상으로 매장 운영에 필요한 운영 노하우를 전수하는 교육시설이다. 이번 확장을 통해 기존 대비 3배 이상의 교육 진행이 가능해졌다. 매주 신규 가맹점주들을 대상으로 매장 운영 노하우를 전수하고 현장에서 활용할 수 있는 다양한 교육을 진행하고 있다.

신세계푸드 관계자는 “노브랜드 버거의 운영 노하우를 전수해 가맹점들의 경쟁력을 제고하고 예비 창업점주분이 안정적인 매장 운영을 할 수 있도록 NBB 아카데미를 확장 오픈했다”며 “노브랜드 버거는 가맹점주분들의 매장 운영 경쟁력에 도움 될 수 있도록 가맹본부가 최선을 다해 지원하고 가맹점주분들과 함께 성장하는 데 집중할 것”이라고 밝혔다.

신세계푸드에 따르면 노브랜드 버거 신규 가맹점은 지난해 같은 기간보다 두배 가량 증가했다. 지난 5월 신규 가맹 모델 론칭 이후 가맹 상담 문의는 전년 대비 세배 가량 증가했다.

NBB 아카데미는 예비 창업점주가 매장 개장 이후 최단기간 내 매장 운영을 안정화할 수 있도록 매장 운영 환경과 동일한 교육 환경 구현했다. 또, 기존에는 한 번에 최대 3개팀이 가능하던 실습실을 최대 10개팀까지 동시 교육 받을 수 있도록 확장했다. 특히, 확장된 실습실을 활용해 노브랜드 버거 상품의 실습 교육을 강화했다.