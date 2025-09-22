[리얼푸드=육성연 기자] 아이스크림 브랜드 하겐다즈가 ‘쿠키&그린티’와 ‘쿠키&초콜릿’ 쿠키 컬렉션 신제품 2종을 한정 기간 선보인다고 22일 알렸다. 쿠키 함량을 늘리고 그린티와 초콜릿을 각각 조합했다.

‘쿠키&그린티’는 찻잎의 풍미를 담은 그린티 아이스크림에 코코아 쿠키를 더한 맛이다. 달콤 쌉싸름한 그린티와 리얼 쿠키의 조화가 특징이다. 같은 베이스 아이스크림을 활용한 쿠키&그린티 스틱바는 그린티 밀크 초콜릿 쿠키가 촘촘히 박힌 초콜릿 코팅으로 마무리했다.

‘쿠키&초콜릿’은 진한 초콜릿 아이스크림에 리얼 쿠키 조각을 넣었다. 카카오 풍미와 바삭한 쿠키의 조합을 동시에 즐길 수 있다.

‘쿠키&그린티’ 아이스크림은 파인트, 미니컵, 스틱바 등 다양한 형태로 출시된다. ‘쿠키&초콜릿’은 파인트로 만나볼 수 있다.

하겐다즈 마케팅 담당자는 “지난 1월 ‘쿠키&크림’의 쿠키 함량을 대폭 늘렸다”라며, “겨울 한정으로 선보이는 이번 신규 쿠키 컬렉션은 하겐다즈의 베스트 플레이버와의 조합을 통해 더욱 다채로운 맛의 조합을 담아내고자 했다”고 전했다.