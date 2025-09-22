[리얼푸드=육성연 기자] 오비맥주가 온라인 기부 플랫폼 ‘네이버 해피빈’과 함께 소비자 참여형 사회공헌 활동인 ‘음주운전 근절’ 굿액션 캠페인을 실시한다고 22일 밝혔다.

오비맥주는 ‘함께 막는 음주운전, 모두의 안전을 지켜요!’라는 캠페인을 전개한다. 캠페인을 통해 조성된 기부금은 사회복지공동모금회 사랑의 열매에 전달된다. 대한민국의 도로 안전을 위한 캠페인 활동에 쓰일 예정이다.

캠페인은 내달 17일까지 네이버 해피빈 굿액션 페이지에서 참여할 수 있다. 음주운전 근절을 위한 자신만의 다짐을 댓글로 남기면 해피빈 기부 아이템인 ‘콩’을 받을 수 있다. 소비자는 받은 기부콩을 활용해 직접 기부에 동참할 수 있다.

오비맥주는 국내에서 음주운전 방지장치 시범사업을 최초로 운영한 민간기업이다. 2022년 자사 맥주 배송 화물 트럭에 음주운전 방지장치를 설치한 데 이어 임직원 차량에도 장치를 부착해 추가 시범 운영을 했다. 2023년에는 일반 시민으로 그 대상을 확대해 국민체험단을 운영했다. 이 같은 세 차례 시범 운영의 결과는 관련 기관에 연구 자료로 제공돼, 2024년 음주운전 방지장치 의무화 법안 수립에 기여했다. 2024년에는 국제도로연맹(IRF)으로부터 ‘파인드 어 웨이(Find a Way) 상을 수상했다.

오비맥주 관계자는 “국내 주류업계의 선도기업으로서 음주운전 방지장치 시범사업 등 선제적 활동을 통해 음주운전 근절에 앞장서 왔다”며 “이번 캠페인을 통해 소비자들이 음주운전 예방의 중요성을 인식하고, 안전한 도로 문화 확산에 동참하길 바란다”고 말했다.