[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC는 카르메네르 아이콘 와인 ‘카이(KAI)’의 2022 빈티지를 새 레이블과 함께 선보인다고 22일 알렸다.

2022 빈티지는 브랜드 정체성을 강조하기 위해 레이블 디자인을 변경했다. 로고는 전면의 3분의 1까지 확대하고 ‘KAI’ 문자 디자인과 크기도 강렬한 인상으로 바꿨다. 카르메네르 96%와 시라 4%로 이뤄져 있다. 프랑스산 오크통에서 18개월 숙성했다.

국내에서는 최초로 판매되는 ‘2022 빈티지’는 제임스 서클링(James Suckling) 97점, 데스코르차도스(Descorchados) 96점, 라 카브(La Cav) 94점, 로버트 파커(Robert Parker) 93점, 팀 앳킨(Tim Atkin) 95점, 비누스(Vinous) 93점을 받았다. 특히 제임스 서클링에서 기록한 97점은 지난 10년간 카이 빈티지 가운데 가장 높은 점수다. 이번 2022 빈티지가 역대 최고 수준의 평가를 받았다.

세계적인 와인 평론가 제임스 서클링과 로버트 파커를 비롯해, 남미 최고의 와인 가이드로 꼽히는 데스코르차도스, 칠레 유력 전문지 라 카브, 영국의 저명한 와인 평론가 팀 앳킨, 글로벌 와인 미디어 비누스 등 각국을 대표하는 권위 있는 평가 기관으로부터 고르게 높은 점수를 획득했다.

특히 ‘카이’는 2010년 뉴욕에서 열린 ‘베를린 테이스팅(Berlin Tasting)’에서 오퍼스 원(Opus One), 샤토 오 브리옹(Château Haut-Brion), 샤토 라피트 로칠드(Château Lafite Rothschild) 등을 제치고 1위를 차지했다. ‘카이(KAI)’라는 이름은 칠레 원주민 마푸체(Mapuche) 언어에서 ‘식물’을 뜻하는 단어에서 유래했다. 카르메네르 품종을 세계 무대에 재조명한 상징적 와인이다.

국내에서는 GS25 편의점 ‘이달의 와인’ 프로모션을 통해 카이 2022빈티지와 2013빈티지를 동시에 선보인다. 두 상품 각각 16만원대, 18만원대에 구매할 수 있다.

아영FBC 관계자는 “에라주리즈 카이는 칠레 프리미엄 와인의 상징적 존재”라며 “2022빈티지는 국내에서 GS25를 통해 최초로 선보이는 만큼 차별화된 와인 경험을 제공할 것”이라고 전했다.