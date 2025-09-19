[헤럴드경제=민성기 기자] 유튜브 채널 ‘가로세로연구소(가세연)’이 하루 아침에 음식·쇼핑 채널로 변신했다.

19일 업계에 따르면 극우 채널을 표방했던 가세연 최신 영상으로는 떡갈비와 함흥비빔냉면 밀키트가 소개돼 있다.

‘장사의 신’ 은현장 씨가 가세연 지분 50%를 확보한 뒤 주주총회를 열어 대표이사 후보를 추천했고, 김세의 씨 급여를 ‘0원’으로 하는 안건까지 통과시킨 후 본격적인 변화가 시작된 것이다.

결과적으로 가세연은 ‘장사의 신’이 대표가 됐고, 더 이상 극우 채널의 모습이 아니게 될 것으로 보인다.

은 씨는 지난 18일 유튜브 채널 ‘장사의 신’ 게시물을 통해 주주총회 결과를 공유했다. 은씨는 “결국은 제가 원하는 대로 다 됐다. 곧 가로세로장사연구소 대표이사 장사의신 취임 공지도 드리겠다”고 전했다.

은 씨는 지난해 11월 28일, 가세연 발행주식 4만주 중 2만주(50%)를 액면가로 매입했다. 해당 물량은 2023년 5월경 공동 창립자 강용석 변호사가 제3자에 매각했던 지분으로 알려졌다.

지분 취득 이후 지난 16일 가세연 주주총회가 열렸고, 은 씨 측은 가세연 신임 대표이사 후보로 ‘장사의 신’ 은 씨를 올렸으며 관련 안건은 통과됐다. 김세의 대리인은 당연히 손을 안 들었는데, 누구를 추천하냐고 묻자 ‘아무도 추천하지 않습니다’라고 답한 것으로 전해졌다.

아울러 이날 가세연 김세의 씨 급여를 0원으로 하는 안건도 상정돼 가결됐다.

극우 대표 유튜브 채널인 가세연의 콘텐츠는 즉각 변화하기 시작했다.

주총 이후 18일 ‘[리한밥상] 김치찜 & 떡갈비’ 소개 영상이 공개됐으며 19일 12시에는 ‘[리한밥상] 함흥비빔냉면’ 영상이 추가로 공개된다.