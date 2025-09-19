[헤럴드경제=김성훈 기자] 전남 곡성군에서 신입 공무원이 상사로부터 강간을 당할 뻔 했으나 군청 측의 미온적인 대처로 2차 피해를 입고, 추가로 또 다른 동료로부터 강강을 당할 뻔 했다는 충격적인 사실이 드러났다.

19일 감사원이 공개한 ‘곡성군 정기감사’ 결과에 따르면, 피해자인 A 씨는 2021년 공무원 시보로 임용된 지 채 한 달도 되지 않아 공무직 B 씨에게 강간미수 피해를 봤다.

가해자 B 씨는 A 씨에게 “스파게티 먹으러 오라”며 집으로 불러 범행했다. A 씨는 업무 반장 역할을 하는 B 씨에게 나쁜 인상을 주고 싶지 않아 마지못해 갔다가 성폭행 피해를 봤다.

A 씨는 피해를 본 직후 곡성군에 신고했는데, 당시 군수였던 유근기 전 곡성군수는 가해자를 고발하거나 피해자를 보호 조치하지 않고, 가해자를 제대로 징계하지도 않은 채 사직서를 받고 소문나지 않게 조용히 처리하도록 지시했다.

A 씨가 경찰에 신고해 B 씨는 징역 2년을 선고받았다. 그러나 징계는 받지 않아 퇴직금 1800여만 원을 고스란히 수령했다.

A 씨는 이 사건으로 정신과 치료를 받는 등 후유증에 시달렸다. 그는 B 씨에게 손해배상 소송을 걸어 승소했지만 B 씨는 재산이 없다는 이유로 한 푼도 배상하지 않았다.

A 씨의 피해는 여기에 그치지 않았다. 곡성군은 피해자 보호 조치를 제대로 하지 않고 A 씨를 다시 원래 업무부서로 복귀시켰다. 그 결과 A 씨는 B 씨의 동료인 또 다른 공무직 C 씨에게 “술 마셨으니 집에 데려다 달라”, “보고 싶다, 일주일에 3번 전화해라” 등 폭언·갑질·성희롱 등 2차 성폭력 피해를 당했다.

게다가 직장으로 찾아온 B 씨의 부모로부터 합의를 종용받으며 압박을 받기도 했다.

감사원의 소환조사를 받은 유 전 군수는 “B 씨와는 과거 교회에 같이 다닌 사이”라며 “처음 겪어본 일이라 깊이 생각해 보지 못했다. 전부 저의 책임”이라고 잘못을 인정했다. 유 전 군수는 “A 씨가 B 씨의 처벌을 원치 않는다고 보고받아 사직서를 수리한 것”이라고 주장했으나, 감사원은 “A 씨가 마음을 바꿔 처벌을 원한다는 보고를 받았음에도 유 전 군수는 아무런 지시를 하지 않았다”고 지적했다.

감사원은 성폭행 사건을 은폐하고 가해자를 징계하지 않은 유 전 군수를 수사 의뢰하기로 했다.

작년 또 다른 동료가 강간 시도…오히려 왕따 당해

A 씨는 유 전 군수가 퇴임한 이후인 2024년에도 보건의료원 지소에서 또 다른 공무직 직원으로부터 한 차례 더 강간미수 피해를 입었다.

그러나 곡성군의 성폭력 대응 방식은 이전과 마찬가지였다. 곡성군 상급 공무원은 “진료실에서 어떻게 그런 일이 있을 수 있냐, 소리를 칠 수 있는 분위기가 아니었냐?”, “왜 남자를 보건지소에 들여, 네가 조심했어야지”라고 말하는 등 오히려 A 씨에게 책임을 전가했다. 가해자는 현재 재판 중이다.

피해자인 A 씨는 직원들 사이에서 오히려 따돌림을 당했다. A 씨는 휴일에 출근하지 않고 수당을 받는 환경미화원들의 부패행위를 신고했는데, 오히려 신고를 취소할 것을 강요받고 자신이 신고했다는 사실이 노출돼 곤욕을 치렀다.

감사원은 성폭행 사건 은폐, 부패행위 지시 등에 연루된 공무원들에 대해 해고 1명, 강등 2명, 정직 1명, 경징계 4명 등 징계 처분을 요구하고 곡성군과 의회에는 통보나 주의 조치를 내렸다.