가천대학교 이길여 총장이 16일 가천컨벤션센터에서 열린 ‘가천 AI·컴퓨팅연구원(GAIC)’ 개원식에서 축사를 하고 있다 [YTN 캡처]
[헤럴드경제=김보영 기자] 올해 93세를 맞은 이길여 가천대학교 총장이 최근 건강한 모습으로 공식석상에 등장해 눈길을 끌고 있다.

가천대는 지난 16일 가천컨벤션센터에서 인공지능 분야 글로벌 경쟁력 강화를 위한 ‘가천 AI·컴퓨팅연구원’ 개원식을 개최했다.

이 자리에서 이길여 총장은 허리를 곧게 편 채 단상에 올라 축사를 하며 “가천대는 국내 최초 인공지능학과를 개설해 AI 교육을 선도해 왔으며, 이제는 연구에서도 새로운 전기를 마련하고자 연구원을 열게 됐다”고 강조했다.

가천대학교 이길여 총장이 16일 가천컨벤션센터에서 열린 ‘가천 AI·컴퓨팅연구원(GAIC)’ 개원식에 참석했다. [YTN 캡처]
이 총장은 축사를 마친 뒤 주먹을 불끈 쥐고 ‘파이팅’을 외치며 의지를 다지기도 했다. 93세라는 나이가 무색한 힘찬 제스처였다.

네티즌들은 “자세가 정말 좋다”, “눈에 총기가 장난 아니다”, “진짜 많이 봐도 60대 후반~70대로 보인다” 등의 반응을 보이며 감탄했다.

이 총장은 지난 2023년에도 비현실적인 동안으로 온라인에서 화제를 모은 바 있다.

당시 가천대 축제에 등장한 그는 싸이의 공연을 앞두고 “우리는 가천 스타일”을 외치며 직접 강남스타일 말춤을 선보이여 현장에 있던 학생들의 환호를 받았다.

가천대학교 이길여 총장이 2023년 대학 축제에서 가수 싸이의 강남스타일 춤을 추고 있다. [가천대]
의사 출신인 이길여 총장은 의료, 교육, 언론 등 다양한 분야에서 활동해 온 국내 여성 의료계의 선구자로 평가받으며 현재까지도 활발한 대외 활동을 이어가고 있다.

그는 과거 언론 인터뷰를 통해 하루 1.5리터 이상의 물을 꾸준히 마시고, 커피 대신 차를 즐기며, 실내에는 항상 가습기를 틀어놓는 등 동안 비결을 언급하기도 했다. 또한 술과 담배는 전혀 하지 않으며, 규칙적인 생활을 유지하는 것이 원칙이라고 전했다.


