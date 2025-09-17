‘호위무사’ 대통령 절친으로 알려진 숨은 인재 동아일보·헤럴드경제 등 36년 경력 기자 지역 정치계 긴장속에 시선 모아져

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]이재명 대통령의 지역구(21·22대 국회의원)인 인천 계양구을은 더불어민주당 텃밭으로 잘 알려져 있다.

민주당 소속 국회의원 후보로 이름만 올려도 당선이 확실해질 만큼 노른자 지역구이다.

지난 20년(2004~2024년) 동안 총선에서 1번(한나라당)만 지고 무려 7번이나 민주당 소속 의원들이 석권했다.

그 만큼 인천 계양구을은 민주당 소속으로 출마하기만 하면 국회 입성은 따놓은 당상이다.

내년 6·3 총선 재보궐선거를 앞두고 인천 계양구을은 벌써부터 거물급 정치인들의 출마설이 나돌고 있는 가운데 새로운 인물이 등장하고 있어 관심이 모아지고 있다.

바로 박정규 언론인이다. 현재 헤럴드경제 기자로 활동하고 있는 박 언론인은 동아일보(인천 주재기자) 등 36년이 넘은 베테랑 기자이다.

이재명 대통령의 언론계 절친으로 신뢰받는 선망의 대상이다. 두 사람의 관계는 대외적으로 잘 알려지지 않았지만, 친구 이상을 넘을 만큼 두텁다.

이 대통령이 유일하게 가족이라고 부를 정도이다. 그 이유도 있다. 대통령을 만든 원조 공신이기 때문이다.

이 대통령이 경기도 성남시장 시절 수많은 언론사와 악플 공격이 절정에 이를 때 박 언론인은 이 대통령을 처음 만났다.

그는 이 대통령을 대권 잠룡으로 만들어 주겠다고 약속했다. 그 후 6개월만에 여론조사기관인 한국갤럽에 이 대통령이 잠룡 후보로 이름이 올라갔다. 박 기자는 약속을 지켰다.

성남시장 당시 새벽에 한국갤럽 잠룡 후보군에 올랐을 때 미국 출장중이던 이 대통령은 미주 한인회에서 “내가 성남대통령이다”라고 외칠 정도로 고무됐다.

그래서 박 기자에게 붙은 별명이 있다. ‘이·만·기’이다. ‘이재명을 만든 기자’의 줄임말다.

이 후 이 대통령은 당시 수십개 언론사를 상대로 고소중이였고, 박 기자는 매일 새벽 3시까지 특유의 제목과 기사를 작성했다.

조용하고 공격적인 언론은 박 기자의 기사를 베끼기 시작했다. 이 대통령은 자신의 트위터에 박 기자가 보도한 기사만을 올렸다.

당시 애국당은 이 대통령(당시 성남시장)과 관련된 박 기자의 기사 4년치를 분석했는데 분석된 기사들 중 약 90%가 박 기자 기사였고 결국 두 사람은 수원지검 성남지청에 고발될 정도였다.

4년 정도 고군분투할 때 쯤 수많은 타 언론들도 움직이기 시작했다. 결국 오늘의 이재명은 박정규 기자가 만들었을 만큼 이 대통령의 호위무사라고 해도 과언이 아닐 정도로 언론계의 정설로 소문나 있다.

이 대통령은 지난 2017년 문재인 대통령과 민주당 공천를 놓고 미니 경합을 벌이기 직전에 ‘이재명과 박정규’ 두 이름을 네이버 검색어에 놓고 출력해 2015~2017년까지 박 기자가 쓴 기사를 담아 3권의 선물하기도 했다.

그는 인천 계양구을 총선 출마설에 대해 “출마여부를 아직 확정하지 않았지만, 만약 출마해 당선되면 간신무리가 대통령 주위를 맴돌지 않도록 충언을 서슴치 않겠다”고 말했다.

박 기자는 지난 8월 15일 광복절 행사 때 이 대통령의 초청을 받았다. 초청된 10명의 기자 중 1명이었다. 이는 대통령과 박 기자의 관계가 어느 정도인지를 입증해 주는 대목이다.

박 기자는 인천 선인중, 인천고, 연세대학교 홍보언론대학원(석사)을 졸업한 인천 출신이다.

박 기자가 언론인으로서 글로 싸워온 세월을 정치로 이어갈 수 있을지, ‘오늘의 이재명’을 만든 기자가 이제 ‘내일의 계양’을 만들겠다며 출마를 저울질하고 있는 그에게 시선이 모아지고 있다.