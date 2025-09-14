[리얼푸드=육성연 기자] 미국 식품업계에서 ‘씨드오일’(Seed Oil)을 배제하려는 흐름이 확산하고 있다. 씨드오일은 가공식품이나 튀김류에 널리 쓰이는 식물성 기름을 말한다. 카놀라·해바라기·대두유 등이다.

한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 ‘Make America Healthy Again(MAHA)’ 운동이 씨드오일을 유해 성분으로 지목하면서, 관련 논란이 온라인을 중심으로 빠르게 퍼졌다.

로버트 F. 케네디 주니어 보건장관은 씨드오일을 ‘가장 유해한 식품 성분 중 하나’라고 지적하기도 했다. 그는 고온에서도 안정적인 소기름이나 포화지방 함량이 높은 대체유 사용을 장려했다.

반면 일부 영양학자 및 전문가들은 씨드오일이 유해하다는 주장에 반박하고 있다. 하지만, 업계의 씨드오일 프리 전환은 가속화되는 중이다.

‘Seed Oil Free Alliance’는 현재 약 12개 브랜드에 인증을 부여했다. 인증을 받은 제품은 ‘씨드오일 프리’(Seed Oil Free) 마케팅이 가능하다. ‘아메리칸 할랄 컴퍼니’(American Halal Company) 역시 냉동식품 브랜드 ‘사프론 로드’(Saffron Road)에 씨드오일을 제거하는 움직임을 시작했다.

외식업계에서는 이미 ‘스테이크앤셰이크’(Steak N’ Shake)와 ‘스위트그린’(Sweetgreen) 등이 씨드오일 퇴출 계획을 밝히며 주목을 받은 바 있다.

냉동식품 브랜드 ‘리얼 굿 푸즈’(Real Good Foods)는 업계 최대 규모의 전환 계획을 발표했다. 리얼 굿 푸즈는 자사 전체 제품군에서 씨드오일을 단계적으로 퇴출하고, 대신 소기름(beef tallow)을 사용하겠다고 밝혔다. 이미 브레디드 치킨(Breaded Chicken)은 씨드오일을 쓰지 않은 신제품을 출시했다.

리얼 굿 푸즈의 리키 잉그램(Rikki Ingram) 최고 마케팅책임자는 현지 매체를 통해 “씨드오일 배제 운동은 최근 몇 년간 건강에 관심이 높은 소비자들을 중심으로 꾸준히 힘을 얻어 왔다”며 “이제 행동에 나설 때라고 판단했다“고 전했다.