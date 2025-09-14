[리얼푸드=육성연 기자] 일본의 식용유 시장이 축소하는 반면, 쌀겨가 원료인 현미유 시장이 성장하고 있다. 활용성이 높으면서 건강한 영양성분이 풍부한 점이 주요인이다. 시장에서 현미유는 프리미엄오일로 구분된다.

한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 지난해 일본의 가정용 현미유 시장은 전년 대비 약 10% 증가한 193억엔(약 1830억원)을 기록했다.

이전에는 소규모의 시장이었으나 최근 현미유의 건강 효과, 함유 성분인 비타민E (토코트리에놀)에 대한 언론 보도 등을 계기로 급성장했다.

각 제조사는 관련 상품 개발에 집중하고 있다. 현미유 시장에서 최고 매출을 차지하는 츠노식품공업은 연구 개발형 기업으로 적극적인 연구를 진행하는 중이다. 지난해 5월에는 기능성 표시 식품의 ‘몸이 기뻐하는 현미유’를 한정 판매했다.

이어 개발한 ‘피부가 기뻐하는 현미유’는 쌀 유래 천연 성분 γ-오리자놀을 함유한 기능성 표시 식품으로 일본 소비자청에게 인정받았다. 현재 상품화를 진행하고 있다.

aT 관계자는 “일본 식용유 시장 규모는 원료 가격의 급등 등으로 감소하고 있다”며 “코로나19 이후에는 현미유, 아마인유와 같은 건강 성분이 함유된 식용유에 관심이 높아졌다”고 말했다.