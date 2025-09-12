[리얼푸드=육성연 기자] 사조대림이 2025년 추석 선물세트 98종을 출시한다고 12일 밝혔다.

이번 선물세트는 ‘쟌슨빌 캔햄’을 구성한 선물세트를 처음 선보이는 것이 특징이다. 사조대림은 지난 4월 글로벌 파트너십을 체결하고, 5월 국내 시장에 ‘쟌슨빌 캔햄’을 선보였다.

클래식·마일드·시그니처 3종으로 출시된 제품은 이종격투기 선수 출신 방송인 추성훈을 모델로 발탁했다. 쟌슨빌 캔햄이 포함된 선물세트는 쟌슨빌 1호, 안심특선 88호, 안심특선 91호, 안심특선 101호 등 총 50종이다. 해표 식용유를 담은 고급유 3호부터 사조참치, 캔햄 등으로 꾸린 안심특선 50호·101호까지 총 98종이 있다.

사조대림은 올해 추석 선물세트에도 환경친화적인 설계를 적용했다. 올해는 플라스틱의 한 종류인 PP(폴리프로필렌) 절감에 초점을 맞췄다. 효율적인 포장 방식을 반영해 PP 트레이 5톤, 부직포 84톤, 캔햄 뚜껑 13톤 등 부자재를 축소하며 총 102톤의 플라스틱을 절감하는 데 성공했다. 이는 지난 설 선물세트보다 약 10톤 이상 더 낮춘 수치다.

사조대림 마케팅 담당자는 “이번 추석에는 지속가능한 환경을 위한 플라스틱 절감 노력을 이어가며 쟌슨빌 캔햄을 담은 새로운 선물세트를 선보이게 됐다”고 전했다.