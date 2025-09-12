[리얼푸드=육성연 기자] 콘래드 서울이 캐나다 동부 청정 해안의 식재료를 소개하는 미디어 시식 행사를 열었다.

지난 12일 서울 여의도 콘래드 서울 2층 제스트에서는 캐나다 뉴브런즈윅의 글로벌 브랜드 ‘Deliciously Canadian – New Brunswick’과 협업해 행사를 진행했다. 캐나다 동부 청정 해안의 재료를 직접 맛보고 경험할 수 있는 자리다.

특히 뉴브런즈윅 출신의 스타 셰프이자 넷플릭스 시리즈 Restaurant on the Edge의 공동 진행자로 잘 알려진 데니스 프레스콧(Dennis Prescott)이 이날 직접 참여했다. 그는 최상급 랍스터, 스노 크랩, 와일드 블루베리, 100% 땅콩버터 브랜드 ‘넛츠어바웃 땅콩버터’ 등 뉴브런즈윅을 대표하는 식재료를 소개했다.

데니스 프레스콧 셰프는 “캐나다 뉴브런즈윅에서는 랍스터가 많이 잡히는데 해양이 깨끗해서 양질의 해산물이 나온다”고 설명했다. 뉴브런즈윅은 랍스터, 대게, 굴, 연어 등의 주요 생산지다. 특히 전 세계로 수출되는 냉동 랍스터의 상당량이 이곳에서 가공된다.

데니스 셰프는 “랍스터를 가장 맛있게 먹을 수 있는 방법은 구워 먹는 것”이라며 “특히 레몬과 랍스터는 찰떡궁합”이라고 했다. 이어 랍스터롤도 소개했다. 그는 “캐나다와 미국에서 흔하게 간식으로 많이 먹는다”며 “캐주얼하면서 럭셔리한 메뉴”라고 했다. 그는 현장에서 마요네즈와 레몬 제스트 등을 이용해 랍스터롤을 시연했다.

콘래드 서울 관계자는 “이번 행사는 청정 캐나다 해안의 식재료와 셰프 데니스 프레스콧의 요리를 통해 뉴브런즈윅의 미식을 생생하게 체험할 수 있는 자리였다”고 말했다.

이번 프로모션은 내달 10월 31일까지 제스트에서 진행된다. 매주 수요일부터 일요일, 점심과 저녁 뷔페 시간에 운영한다. 예약은 캐치테이블을 통해 20% 할인, 네이버 예약을 통해 15% 할인 혜택을 받을 수 있다.