[리얼푸드=육성연 기자] 가을 무는 일 년 중 단맛과 아삭한 식감이 뛰어납니다. 가을에 수확한 무로 조림 반찬을 만들어보세요. 달큼한 맛이 일품입니다.

리얼푸드가 추천하는 레시피는 ‘멸치 무조림’입니다. 무와 멸치의 감칠맛 나는 조합이 일품인데요. 밥도둑처럼 밥이 술술 들어가는 반찬입니다. 딱 맛있게 매콤한 맛입니다. 재료도 간단해 뚝딱 만들기 좋습니다.

요리의 핵심은 조리 시간에 있습니다. 무가 투명해질 때까지 30분 정도 충분히 졸여주세요.

무에는 디아스타아제, 아밀라아제 등 소화 효소가 풍부하게 들어 있습니다. 탄수화물, 단백질, 지방 분해를 돕는 역할을 하죠. 위장 건강에도 좋습니다. 비타민 C와 미네랄도 풍부한 채소입니다.

재료 (4인분)

무 1/3개, 국 멸치(굵은 멸치) 8마리, 홍고추 1개, 청양고추 1개, 대파 1/2대, 다시마 육수 4컵

양념 재료 : 간장 4큰술, 맛술 3큰술, 고춧가루 2큰술, 설탕 1큰술, 다진 마늘 1큰술, 후춧가루 약간

만들기

1. 무는 동그랗게 자른 후 모서리를 다듬고 홍고추, 청양고추와 대파는 어슷하게 썬다.

2. 멸치는 머리와 내장을 제거한 후 전자레인지에 40초 정도 돌린다.

3. 냄비에 무를 깔고 멸치와 양념장, 다시마 육수를 넣는다. 국물이 끓으면 불을 중불로 줄여 30분 정도 무를 졸인다.

4. 홍고추, 청양고추, 대파를 넣고 국물이 자작해지면 불을 끈다.

자료=우리의 식탁 제공