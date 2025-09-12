[리얼푸드=육성연 기자] CJ푸드빌이 운영하는 더스테이크하우스의 이형택 소믈리에가 ‘제24회 한국 소믈리에 대회’에서 1위를 차지했다.

대회는 지난 10일 앰버서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. ‘한국 소믈리에 대회’는 프랑스 농업식량주권부가 주최하고 홉스코치 코리아가 주관하는 국내 최고 권위의 프랑스 와인 전문 소믈리에 선발 대회다.

이번 대회는 지난 6월 치열한 예선을 거쳐 선발된 국내 정상급 소믈리에 4명이 결승 무대에 올랐다. 결선은 와인 서비스부터 블라인드 테스팅, 이론 지식까지 다방면의 역량이 평가됐다. 이형택 소믈리에는 우수한 성적을 거두며 최종 우승을 거머쥐었다.

이 소믈리에는 “권위 있는 소믈리에 대회에서 오랜 시간의 노력과 열정이 결실을 맺게 돼 매우 영광이다”며 “앞으로도 끊임없이 배우고 성장해 와인의 매력을 알리고, 더스테이크하우스를 찾아주시는 고객분들에게 잊지 못할 최상의 다이닝 경험을 선사하겠다”고 소감을 밝혔다.

이형택 소믈리에는 10년 이상의 호텔과 미슐랭 레스토랑 등 파인 다이닝 경험을 두루 갖춘 전문가다. 지난해 제23회 한국 소믈리에 대회에서 2위에 입상해 아시아 국제 대회 한국 대표로 출전 자격을 얻었다. 이외에도 다양한 대회에서 꾸준히 상위권에 오르며 전문성을 인정받아왔다.

한편, 더스테이크하우스는 ‘뉴 클래식 스테이크 다이닝’을 콘셉트로 뉴욕식 스테이크하우스 메뉴를 선보이는 파인 다이닝 브랜드다.