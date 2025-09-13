[리얼푸드=육성연 기자] 오징어는 고단백 해산물입니다. 100g당 약 15~20g의 단백질이 들어 있는데요. 특히 필수 아미노산을 골고루 포함하고 있어 단백질 보충에 좋습니다.

리얼푸드의 추천 레시피는 오징어를 구운 ‘통오징어 고추장구이’입니다. 레스토랑에서 보던 메뉴처럼 통으로 구운 오징어가 근사한 비주얼을 뽐냅니다.

특히 빨간 옷을 입은 오징어구이로, 양념은 고추장을 바릅니다. 매콤한 양념이 입맛을 돋우기 충분합니다.

구울 때는 오징어에 양념을 덧발라 가며 구워야 양념이 고루 스며듭니다. 기호에 따라 버섯과 양파를 볶아 함께 곁들이면 더욱 좋습니다.

완성된 요리는 칼집 넣은 곳을 먹기 좋게 잘라 먹으면 됩니다.

재료(2~3인분)

통오징어 2마리, 실파 1줄기, 어린잎새싹 한줌, 통깨 약간

고추장 양념 재료 : 고추장 2큰술, 고춧가루 1큰술, 맛술 2큰술, 물엿 1큰술, 간장 1큰술, 설탕 1큰술, 다진 마늘 1큰술, 참기름 1큰술, 후춧가루 약간

만들기

1. 오징어는 몸통에 칼집을 넣는다. 끓는 물에 약간의 소금과 맛술을 넣고 살짝 데친다.

2. 파는 송송 썰고 볼에 고추장 양념 재료를 넣어 섞는다.

3. 오징어에 고추장 양념을 앞뒤로 바른 후 중약한 불에서 굽는다.

4. 접시에 어린잎 새싹을 깔고 통오징어 고추장구이를 올린다. 송송 썬 실파와 통깨를 뿌린다.

자료=우리의 식탁 제공