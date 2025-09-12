[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 이철민 딸 이신향이 100대 1의 오디션 경쟁률을 뚫고 연기자로 데뷔한다.

12일 엑스포츠뉴스에 따르면 배우 이신향은 연극 ‘스페셜 보잉보잉’의 이지수 역에 캐스팅됐다.

이신향은 아버지 이철민의 도움 없이 스스로의 힘으로 오디션에 임했다는 후문이다.

‘스페셜 보잉보잉’의 연출자 손남목 감독은 “합격한 뒤에야 이철민 배우의 딸이라는 사실을 알았다. 실력으로 이 자리를 얻은 배우라는 점에서 더욱 기대가 크다”고 매체를 통해 전했다.

이신향은 “대학로 무대는 언제나 꿈꾸던 무대였다. 첫 발걸음을 이렇게 특별한 작품과 함께할 수 있어 영광이고, 진심을 다해 이지수라는 인물을 완성하겠다”라며 소감을 밝혔다.

이신향은 한양여자대학교에서 실용음악과 뮤지컬을 전공했다. 연극 ‘봄에는 자살금지’에 출연했으며 현재 tvN STORY 예능 ‘내 새끼의 연애’에서 솔직한 매력을 자랑해 화제를 모으고 있다.

11월 1일부터 내년 2월 1일까지 대학로스타릿홀에서 공연하는 연극 ‘스페셜 보잉보잉’은 미모의 스튜어디스 애인을 셋이나 둔 바람둥이 조지섭을 둘러싼 해프닝을 다룬 코미디물이다. 여자친구 세 명의 비행 일정이 꼬이기 시작하면서 조지섭은 위기를 맞는다.

이신향은 과할 정도로 애교가 넘치는 러블리한 스튜어디스 이지수 역할을 맡는다.

한편, 이신향의 부친인 배우 이철민은 드라마 ‘야인시대’, ‘태조왕건’, ‘불멸의 이순신’, ‘펜트하우스’, ‘날아라 개천용’ 등에서 굵직한 연기를 보여줬다.