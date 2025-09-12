[리얼푸드=육성연 기자] 풀무원식품은 ‘지구식단 찰곤약 떡볶이떡’을 출시했다고 12일 밝혔다.

식물성 지향 식품 브랜드 ‘풀무원지구식단’의 신제품인 ‘찰곤약 떡볶이떡’은 쌀떡처럼 쫀득하고 곤약처럼 탱글탱글한 식감이 특징인 조리용 떡이다. 고품질의 곤약을 곱게 갈아 순도 높은 가루를 만들었다. 이를 쌀과 배합한 뒤 풀무원만의 ‘이중압출 공법’으로 뽑아낸다.

한 팩당 23g의 식이섬유를 함유한 ‘고식이섬유’로 영양적 이점을 더했다. 또한, 식후 혈당 상승 억제, 혈중 중성지질 개선에 도움을 줄 수 있다고 알려진 ‘난소화성말토덱스트린’이 함유된 기능성 표시 식품이다. 떡볶이를 비롯해 소떡소떡, 베이컨 떡말이 등 다양한 메뉴로 활용할 수 있다.

풀무원은 지난 3월 찰곤약떡과 소스를 함께 구성한 편의형 떡볶이 ‘지구식단 찰곤약떡볶이’를 선보인 데 이어, 이번에는 다용도 조리를 위한 소재용 떡을 출시했다.

풀무원식품 관계자는 “먼저 출시한 편의형 떡볶이 ‘지구식단 찰곤약떡볶이’가 입소문이 나면서 기대 이상의 성과를 거두고 있다”며 “이에 신제품은 다용도 조리에 적합한 떡볶이떡으로 선보였다”고 말했다.