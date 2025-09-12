[리얼푸드=육성연 기자] 캐주얼 간편식 브랜드 허닭이 12일부터 오는 14일까지 3일간 현대백화점 무역센터점에서 ‘허닭 팝업스토어(단기 매장)’를 운영한다.

12일 허닭에 따르면, 허닭 팝업스토어는 지난 6월 현대백화점 판교점을 시작으로 운영을 이어가고 있다. 허닭은 이번 팝업스토어를 통해 허닭ON 실온 닭가슴살을 최대 57% 할인된 가격에 선보인다. 실온 닭가슴살 15팩을 구매하는 고객에게 2팩을 추가 증정한다. 실온 닭가슴살 11팩과 알감자, 통고구마, 곤약밥으로 구성된 선물박스도 한정 판매한다. 이와 함께 신제품 ‘저당프로틴칩(1+1팩)’도 할인한다.

현장 이벤트도 진행한다. 허닭 공식 SNS 채널(인스타그램, 유튜브)을 팔로우한 고객에게 허닭 부적 키링을 선착순 증정한다.

특히 14일에는 오전 11시 30분부터 오후 2시 30분에 허경환 대표가 직접 팝업스토어 현장을 찾아 고객을 만난다. 룰렛 이벤트를 통해 허경환 대표의 친필 사인과 기념사진 촬영 이벤트를 진행한다. 현대백화점 상품권, 허닭 제품 등을 경품으로 지급할 계획이다.

김민영 허닭 영업1본부 센터장은 “지난 팝업스토에 대한 성원에 힘입어 세 번째 팝업스토어를 기획하게 됐다”고 말했다.

허닭은 한국소비자지수에서 9년 연속 식품 닭가슴살 부문 1위를 기록했다. 최근 냉장보관 없이 섭취할 수 있는 ‘허닭ON’ 라인업을 선보였다.