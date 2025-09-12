콩밥· 올리브유·아몬드, 콜레스테롤 개선 효과

[리얼푸드=육성연 기자] ‘좋은’ 콜레스테롤로 불리는 HDL 콜레스테롤은 혈관에서 ‘나쁜’ LDL 콜레스테롤을 쓸어버린다. 해로운 물질을 간으로 운반해 제거하는 ‘혈관의 청소부’다. 이런 효과를 기대해 볼 수 있는 대표 식품으로는 콩과 올리브유, 아몬드가 손꼽힌다.

지난 6월 미국영양학회(ANS) 학술대회에서 발표된 미국 일리노이공과대학교 연구진 논문에 따르면 당뇨병 전 단계 성인 72명을 대상으로 12주간 연구를 진행한 결과, 병아리콩 섭취 그룹은 콜레스테롤 개선 효과가 나타났다. 총콜레스테롤이 200.4㎎/㎗에서 섭취 12주 후 185.8㎎/㎗로 감소했다.

연구진은 “일상 식단에 콩을 포함하는 것이 만성 질환 위험을 줄일 수 있는 간단하고 저렴한 예방법”이라고 강조했다. 이어 “통조림과 건조, 냉동 등 어떤 형태든지 콩을 식품에 포함하는 것이 콩 섭취의 좋은 출발점이 될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

완경 여성의 경우 콜레스테롤 수치가 높아지기 쉬운데, 이때도 콩이 이롭다는 연구가 있다. 지난해 중국 지린대학교 연구진이 미국 영양 및 식이요법 학회 저널(Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics)에 발표한 논문에 따르면, 2457명을 대상으로 한 연구 결과 이같이 나타났다. 콩 식품을 꾸준히 섭취한 여성들은 그렇지 않은 여성들보다 총 콜레스테롤 수치가 낮아졌다. HDL 콜레스테롤은 증가했다. 특히 지질 장애 여성에게서 효과가 컸다.

올리브유 역시 콜레스테롤 수치 개선에 도움을 줄 수 있는 식품이다. 최근 국제학술지 영양저널(The Journal of Nutrition)에 게재된 유럽 다국적 공동 연구 논문에 따르면, 매일 올리브유를 꾸준히 섭취한 그룹은 LDL 콜레스테롤이 최대 13.5mU/mL 감소했다. 이들이 하루에 섭취한 올리브유의 양은 한두 스푼(20~30g)이다. 종류는 최고급인 엑스트라 버진 올리브유였다. 올리브유를 으깨어 추출한 첫 번째 오일을 말한다.

아몬드는 견과류 중에서도 콜레스테롤 개선 효능을 입증한 논문이 많다. 지난 4월 국제학술지 ‘영양학 최신 연구 동향(Current Developments in Nutrition)’에 소개된 연구에서도 매일 아몬드를 섭취하자 LDL 콜레스테롤 수치가 평균 5.1mg 감소했다.

아담 드레브노스키(Adam Drewnowski) 미국 워싱턴대학교 교수는 “수십 년간 축적된 연구 결과를 종합해 볼 때, 아몬드는 심장 및 대사 건강에 전적으로 긍정적인 영향을 미친다”며, 아몬드를 단순한 간식을 넘어 건강을 위한 식생활 전략으로 고려할 것을 제안했다. 아몬드 한 줌(28g)에는 불포화지방 13g이 들어 있다. 단백질 6g, 식이섬유 4g과 함께 비타민, 마그네슘, 칼륨 등 15가지 이상의 필수 영양소도 골고루 포함돼 있다.

최근 한국인의 콜레스테롤 수치 문제는 우려할 만한 수준이다. 특히 젊은 층의 관련 질환이 증가하는 추세다. 지난 11일 한국지질·동맥경화학회가 개최한 국제학술대회의 보고 내용에 따르면 지난 2022년 기준으로 국내 20세 이상 성인 약 4명 중 1명(27.4%)은 고콜레스테롤혈증을 가진 것으로 조사됐다. 이상지질혈증 유병률도 최대 47.4%에 달했다.