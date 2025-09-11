[리얼푸드=육성연 기자] 정식품이 ‘베지밀 꼭꼭 씹히는 애플망고두유 과일박스 키트’ 1000개를 네이버 브랜드스토어에서 한정 판매한다고 11일 알렸다.

한정판 키트는 ‘베지밀 꼭꼭 씹히는 애플망고두유’ 5개와 애플망고두유 속 코코넛 알갱이를 상징한 스트레스 볼로 구성됐다. 지난 9월 8일부터 진행한 1차 판매분 500개는 오픈 하루 만에 전량 소진됐다. 오는 15일에 2차 판매분 500개를 추가 판매한다.

‘베지밀 꼭꼭 씹히는 애플망고두유’는 애플망고 퓨레(10%)를 함유해 상큼하고 달콤한 애플망고 맛이 특징이다. 말랑하면서도 쫄깃한 나타드코코 알갱이도 들어 있다.

정식품은 베지밀 애플망고 두유 과일박스 키트 구매자를 대상으로 SNS(사회관계망서비스) 후기 이벤트도 마련했다. 과일박스 키트 인증샷을 찍어 개인 인스타그램에 올리고, ‘베지밀 꼭꼭 씹히는 애플망고두유’ 공식 인스타그램 계정을 태그하면 참여할 수 있다.

이벤트 참여자에게는 추첨을 통해 1등(1명) 10만원 상당 애플망고 과일 선물 세트와 베지밀 꼭꼭 씹히는 애플망고두유 1박스, 2등(10명) 베지밀 꼭꼭 씹히는 애플망고두유 1박스와 같은 경품을 증정한다. 당첨자는 10월 중 개별 안내된다.

정식품 관계자는 “리얼 애플망고 과즙을 함유한 ‘베지밀 꼭꼭 씹히는 애플망고두유’를 색다르게 체험할 수 있도록 이번 한정판 키트를 선보였다”고 말했다.